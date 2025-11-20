 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Automobilyje pašautas 23-ejų futbolininkas mirė ligoninėje: kulka buvo skirta ne jam

2025-11-20 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 13:20

Italijoje žiniasklaida aptarinėja 23 metų Umberto Catanzaro mirtį. Futbolininkas mirė pirmadienio rytą po dviejų mėnesių kovos ligoninėje, kai buvo pašautas mafijos nusikaltėlių, nors jų taikinys buvo ne jis.

Umberto Catanzaro, mirtis (nuotr. stop kadras, 123rf.com)

Italijoje žiniasklaida aptarinėja 23 metų Umberto Catanzaro mirtį. Futbolininkas mirė pirmadienio rytą po dviejų mėnesių kovos ligoninėje, kai buvo pašautas mafijos nusikaltėlių, nors jų taikinys buvo ne jis.

0

Policija nustatė, kad jis tapo išpuolio, susijusio su mafijos kerštu, auka. Visos tragedijos priežastis – internete išplitęs intymus vaizdo įrašas, rašoma fakt.pl.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrėjų teigimu, rugsėjo mėnesį vietos mafijos lyderis sužinojo, kad internete plinta sekso įrašas, kuriame matoma jo 17-metė dukra.

Vaizdo įrašas greitai pasklido tarp jaunimo, o tai įsiutino tėvą. Jis įsitikino, kad atsakingas yra dukters vaikinas, todėl nusprendė „nubausti“ paauglį.

Nesėkmingas išpuolis baigėsi tragedija

46-erių nusikaltėlis į Neapolio Ispanų kvartalą atvažiavo pavogtu motoroleriu. Kartu buvo jo 16-metis sūnus ir dar vienas bendrininkas.

Suradę automobilį, kuriuo važiavo įtariamas jaunuolis, jie pradėjo šaudyti. Du paleisti šūviai nepataikė į tikslą – vietoje paauglio buvo sužeistas Umberto Catanzaro, sėdėjęs tame pačiame automobilyje.

Sunkiai sužeistas futbolininkas sugebėjo nuvykti į uošvio namus, kur prarado sąmonę. Jis buvo skubiai nugabentas į ligoninę, kur du mėnesius praleido intensyviosios terapijos skyriuje. Deja, medikams jo išgelbėti nepavyko.

Umberto Catanzaro anksčiau žaidė „Bari“ ir „Paganese“ jaunimo komandose, o vėliau – keliuose žemesnių lygų klubuose: „Rione Terra Calcio“, „Monteruscello Calcio“ ir „Nuova Napoli Nord“.

Sužeistas futbolininkas spėjo nurodyti užpuolikus

Nors jo būklė buvo itin sunki, Umberto spėjo policijai pasakyti, kas jį pašovė – jis atpažino užpuolikus pagal jų balsus.

Tai padėjo pareigūnams suimti nusikaltėlių grupę, jau žinomą dėl narkotikų prekybos.

17-metis vaikinas, kuris ir buvo tikrasis taikinys, liko nesužeistas. Pasak tyrėjų, po kelių valandų jis esą mėgino atkeršyti mafijos bosui, taip pat šaudydamas į jį.

Iš viso sulaikyti keturi asmenys. Po Catanzaro mirties kaltinimai jiems buvo pakeisti – iš pasikėsinimo nužudyti į bendrininkavimą žmogžudystėje.

Vėžio ląstelės, žvakė, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)
Vėžys nusinešė „gražiausio pasaulyje berniuko“ gyvybę: štai kaip jis atrodė

