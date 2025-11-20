Automobilyje pašautas 23-ejų futbolininkas mirė ligoninėje: kulka buvo skirta ne jam

Policija nustatė, kad jis tapo išpuolio, susijusio su mafijos kerštu, auka. Visos tragedijos priežastis – internete išplitęs intymus vaizdo įrašas, rašoma fakt.pl.
Tyrėjų teigimu, rugsėjo mėnesį vietos mafijos lyderis sužinojo, kad internete plinta sekso įrašas, kuriame matoma jo 17-metė dukra.
Vaizdo įrašas greitai pasklido tarp jaunimo, o tai įsiutino tėvą. Jis įsitikino, kad atsakingas yra dukters vaikinas, todėl nusprendė „nubausti“ paauglį.
Nesėkmingas išpuolis baigėsi tragedija
46-erių nusikaltėlis į Neapolio Ispanų kvartalą atvažiavo pavogtu motoroleriu. Kartu buvo jo 16-metis sūnus ir dar vienas bendrininkas.
Suradę automobilį, kuriuo važiavo įtariamas jaunuolis, jie pradėjo šaudyti. Du paleisti šūviai nepataikė į tikslą – vietoje paauglio buvo sužeistas Umberto Catanzaro, sėdėjęs tame pačiame automobilyje.
Sunkiai sužeistas futbolininkas sugebėjo nuvykti į uošvio namus, kur prarado sąmonę. Jis buvo skubiai nugabentas į ligoninę, kur du mėnesius praleido intensyviosios terapijos skyriuje. Deja, medikams jo išgelbėti nepavyko.
Umberto Catanzaro anksčiau žaidė „Bari“ ir „Paganese“ jaunimo komandose, o vėliau – keliuose žemesnių lygų klubuose: „Rione Terra Calcio“, „Monteruscello Calcio“ ir „Nuova Napoli Nord“.
Sužeistas futbolininkas spėjo nurodyti užpuolikus
Nors jo būklė buvo itin sunki, Umberto spėjo policijai pasakyti, kas jį pašovė – jis atpažino užpuolikus pagal jų balsus.
Tai padėjo pareigūnams suimti nusikaltėlių grupę, jau žinomą dėl narkotikų prekybos.
17-metis vaikinas, kuris ir buvo tikrasis taikinys, liko nesužeistas. Pasak tyrėjų, po kelių valandų jis esą mėgino atkeršyti mafijos bosui, taip pat šaudydamas į jį.
Iš viso sulaikyti keturi asmenys. Po Catanzaro mirties kaltinimai jiems buvo pakeisti – iš pasikėsinimo nužudyti į bendrininkavimą žmogžudystėje.
