Skaudi netektis mokslo pasaulyje: mirė iškilus Lietuvos docentas

VU bendruomenė jį prisimins kaip atsakingą, atsidavusį ir profesionalų kolegą, kurio ramus būdas, žmogiškumas ir ilgametis darbas universitete paliko šiltą ir neišdildomą pėdsaką. Jo indėlis į Lietuvos aukštojo mokslo sistemą ir stojimo procesų modernizavimą tapo reikšminga mūsų akademinės istorijos dalimi.
Atsisveikinama su Aloyzu Antanu Pažėra
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir visus, kurie jį pažinojo.
Atsisveikinimas su velioniu vyks trečiadienį nuo 9.00 iki 14.00 val. Molėtų g. 4A, Didžiojoje Riešėje. Laidotuvės – 14.00 val. Didžiosios Riešės kapinėse.
Aloyzas Antanas Pažėra 1965 m. baigė VU. 1971 m. jis apsigynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją „Krūvininkų dreifas ir tūriniai krūviai elektrofotografiniuose Se ir Se-As sluoksniuose“, vadovaujant prof. Jurgiui Viščakui ir prof. Edmundui Montrimui.
Mokslinių tyrimų sritis – netvarkiųjų puslaidininkinių darinių fizika ir elektronika. Dirbo mokslinį darbą Magdeburgo Otto von Guericke’s technikos universitete (Vokietija).
1983 m. pradėjo dirbti VU Fizikos fakulteto Kietojo kūno elektronikos katedros docentu.
Studentai dr. A. A. Pažėrą prisimena kaip dalykišką ir be galo atsidavusį dėstytoją. Jo parengtas leidinys „Matematinių ir inžinerinių uždavinių sprendimo, analizės ir modeliavimo programa Mathcad“, išleistas VU leidyklos, liudija apie gilią kompetenciją taikomosios matematikos ir inžinerinio modeliavimo srityse. Šis darbas buvo svarbus tiek studentams, tiek dėstytojams, siekusiems modernizuoti skaičiavimų ir modeliavimo procesus studijų praktikoje.
Dr. A. A. Pažėra paliko ryškų pėdsaką ir VU administracinėje veikloje. Daug metų dirbdamas Priėmimo skyriuje ir šiam skyriui vadovaudamas, jis ženkliai prisidėjo prie stojimo į aukštąsias mokyklas procesų tobulinimo, aiškesnės stojančiųjų informavimo sistemos kūrimo ir skaidraus priėmimo užtikrinimo.
Kolegos ir akademinė bendruomenė vertino jo profesionalumą, atsakingumą, gebėjimą dirbti su didelėmis duomenų sistemomis.
Dr. A. A. Pažėra buvo aktyviai įsitraukęs ir į Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo sistemą – ėjo LAMA BPO valdybos pirmininko pareigas.
Jis prisidėjo formuojant stojimų politiką ir priėmimo procedūrų standartus visoje Lietuvoje. Šios pareigos reikalavo ne tik techninės kompetencijos, bet ir gebėjimo koordinuoti sudėtingus procesus tarp daugybės institucijų, kas atskleidė jo organizacinį talentą ir plačią strateginę viziją.
