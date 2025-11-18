 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Staiga suklupęs darbe mirė 46-erių lietuvis: šeima visų prašo tik vieno

2025-11-18 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 12:20

Vakar, lapkričio 17-ąją, socialiniuose tinkluose pradėjo plisti jautrus įrašas – Norvegijoje mirė 46-erių lietuvis, dar vienerių neturinčios dukrytės tėtis. Šiuo metu vyro šeimai Lietuvoje reikalinga pagalba siekiant pargabenti mirusio tėčio palaikus į Lietuvą.

Norvegijoje staiga suklupo ir mirė vienerių neturinčios dukrytės lietuvis tėtis: šeima meldžia tik vieno (nuotr. Facebook, 123rf.com)

Vakar, lapkričio 17-ąją, socialiniuose tinkluose pradėjo plisti jautrus įrašas – Norvegijoje mirė 46-erių lietuvis, dar vienerių neturinčios dukrytės tėtis. Šiuo metu vyro šeimai Lietuvoje reikalinga pagalba siekiant pargabenti mirusio tėčio palaikus į Lietuvą.

REKLAMA
2

Šeimą tragedija ištiko visai netikėtai – vyras suklupo darbe, o ligoninėje buvo konstatuota mirtis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mirė vienerių neturinčios dukrytės tėtis

Žinia apie tragišką netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Monika Grigėnaitė, pranešdama, kad mirė jos mažiausiosios sesutės tėtis.

REKLAMA
REKLAMA

Ji kreipėsi į internautus prašydama pagalbos šeimai – ji reikalinga, kad galėtų pargabenti tėčio palaikus į Lietuvą.

REKLAMA

„Niekad nemaniau, kad mūsų šeima kada nors garsiai prašys pagalbos, bet vieniems tiesiog per sunku..

Labai netikėtai, prieš 4 dienas mirė mažiausios sesutės (gruodį bus vieneri) tėtis. Ši žinia sukrėtė visą mūsų šeimą, netekome labai brangaus žmogaus.

Darbe suklupo, o galiausiai ligoninėje konstatavo mirtį (manoma, kad miokardo infarktas). Sunkiausia tai, jog dirbo jis Norvegijoje, o dabar parsigabenti jo kūną ar bent jau urną kainuoja didžiulius pinigus + išlaidos laidotuvėms.

Bet kokia pagalba, kaip pasidalinimas su draugais ar malda, reiškia labai daug.

Reikalinga suma kūno pargabenimui yra 4500 eurų. Norintiems ir galintiems prisidėti palieku mamos sąskaitą:

LT177300010028478271

Sandra Petrova“, – buvo rašoma įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų