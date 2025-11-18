Staiga suklupęs darbe mirė 46-erių lietuvis: šeima visų prašo tik vieno

Šeimą tragedija ištiko visai netikėtai – vyras suklupo darbe, o ligoninėje buvo konstatuota mirtis.
Mirė vienerių neturinčios dukrytės tėtis
Žinia apie tragišką netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Monika Grigėnaitė, pranešdama, kad mirė jos mažiausiosios sesutės tėtis.
Ji kreipėsi į internautus prašydama pagalbos šeimai – ji reikalinga, kad galėtų pargabenti tėčio palaikus į Lietuvą.
„Niekad nemaniau, kad mūsų šeima kada nors garsiai prašys pagalbos, bet vieniems tiesiog per sunku..
Labai netikėtai, prieš 4 dienas mirė mažiausios sesutės (gruodį bus vieneri) tėtis. Ši žinia sukrėtė visą mūsų šeimą, netekome labai brangaus žmogaus.
Darbe suklupo, o galiausiai ligoninėje konstatavo mirtį (manoma, kad miokardo infarktas). Sunkiausia tai, jog dirbo jis Norvegijoje, o dabar parsigabenti jo kūną ar bent jau urną kainuoja didžiulius pinigus + išlaidos laidotuvėms.
Bet kokia pagalba, kaip pasidalinimas su draugais ar malda, reiškia labai daug.
Reikalinga suma kūno pargabenimui yra 4500 eurų. Norintiems ir galintiems prisidėti palieku mamos sąskaitą:
LT177300010028478271
Sandra Petrova“, – buvo rašoma įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!