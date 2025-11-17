„Simpsonų“ gerbėjams – liūdna žinia

„Emmy“ apdovanojimą pelnęs komedijų scenaristas D. McGrathas, geriausiai žinomas dėl darbo prie „Simpsonų“, taip pat „Saturday Night Live“, „King of the Hill“ ir „Mission Hill“, mirė penktadienį, lapkričio 14 d., patyręs insultą.
Liūdną žinią socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė jo sesuo Gail McGrath Garabadian.
„Vakar netekome mano nuostabaus brolio Danny. Jis buvo išskirtinis žmogus – nepakartojamas. Neįtikėtinas sūnus, brolis, dėdė ir draugas. Mūsų širdys sudaužytos“, – rašė ji.
Kolegos ir bičiuliai mini jo talentą
Netrukus pasipylė kolegų ir draugų užuojautos. Vienas artimas bičiulis prisiminė D. McGrathą dar iš studijų laikų: „Man labai skaudu dėl Dano McGratho netekties – jis buvo genialus menininkas. Taip juo žavėjausi, kad universitete tiesiog sekiojau jį visur.
Vis dar matau jį su marškinėliais „Jump Up and Kiss Me“ ir entuziastingai pasakojantį apie savo naujausią pjesę. Buvo garbė dirbti kartu su juo prie „As I Lay Dying“ ir juoktis iš jo sąmojo „Gravity Falls“ metu.“
Kita pažįstama socialiniuose tinkluose rašė: „Danas režisavo kelis spektaklius, kuriuose vaidinau. Jis buvo tikras genijus – geras, drąsus ir visad stūmė kūrybines ribas. Nors nebebendravome, dažnai jį prisimindavau. Labai liūdna.“
Kolega iš animacijos industrijos platformoje „X“ pridūrė: „R.I.P. Danui McGrathui – nuostabiam žmogui ir talentingam scenaristui, dirbusiam prie „Simpsonų“, SNL, „King of the Hill“ ir „Mission Hill“.
Ryški karjera – nuo „Harvard Lampoon“ iki „Emmy“
D. McGrathas savo karjerą pradėjo studijuodamas Harvardo universitete, kur rašė legendiniam satyros leidiniui „The Harvard Lampoon“ ir režisavo teatro pastatymus, rašo mirror.co.uk.
1992 m. jis pelnė pirmąją „Emmy“ nominaciją už darbą „Saturday Night Live“. 1997 m. laimėjo „Emmy“ už „Simpsonų“ epizodą „Homer's Phobia“, kuriame pasirodė svečias aktorius Johnas Watersas. Epizodas sulaukė GLAAD pagyrų dėl savo anti-homofobiškos žinutės.
D. McGrathas taip pat yra parašęs tokius populiarius „Simpsonų“ epizodus kaip „Time and Punishment“, „Bart of Darkness“, „Treehouse of Horror IV“ ir „Boy-Scoutz 'n the Hood“. Iš viso jis sukaupė daugiau nei 50 scenaristo ir per 20 prodiuserio kreditų šiame seriale, nors pats yra sakęs, jog iš darbo buvo atleistas du kartus.
Be „Simpsonų“, scenaristas kūrė epizodus „Gravity Falls“, „King of the Hill“, „The PJs“, „Muppets Tonight“ ir dirbo prie Davido Spade’o sukurto serialo „Sammy“.
