Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirė iškilus Lietuvos docentas

2025-08-20 13:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-20 13:20

Lietuvos mokslo pasaulį sukrėtė skaudi žinia – rugpjūčio 19 dieną mirė Vilniaus universiteto mokslininkas, hidrologas, docentas Gintaras Valiuškevičius. 

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Lietuvos mokslo pasaulį sukrėtė skaudi žinia – rugpjūčio 19 dieną mirė Vilniaus universiteto mokslininkas, hidrologas, docentas Gintaras Valiuškevičius. 

REKLAMA
2

Apie skaudžią netektį visai bendruomenei paskelbė VU Hidrologijos ir klimatologijos katedra.

Kolegos gedi mirusio hidrologo, docento Gintaro Valiuškevičiaus

Kolegos gedinti bendruomenė šiltais žodžiais prisiminė išėjusį hidrologą, docentą, gerbiamą dėstytoją, kuris net 34-erius metus skyrė universitetui ir savo srities puoselėjimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pasidalintų jautrių prisiminimų, pranešta ir kur bei kada bus galima tarti paskutinįjį „sudie“.

REKLAMA
REKLAMA

„Rugpjūčio 19 dieną netekome kolegos ir draugo Gintaro. Visą savo profesinį gyvenimą su Vilniaus universitetu susiejęs Gintaras Valiuškevičius (1966-2025) buvo hidrologas, Lietuvos ežerų ir upių tyrėjas, docentas.

REKLAMA

Gintaras, daugelio knygų ir mokslinių straipsnių autorius, buvo gerbiamas dėstytojas ir įstabus pasakotojas, savo žiniomis gebėjęs sudominti bet kurią auditoriją.

Jį pažinojusieji prisimins Gintarą kaip inteligentišką, mandagų, gerbiantį kiekvieną žmogų. Jo gyvenimas buvo tarsi gilus ir prasmingas eilėraštis, tekėjęs kaip rami upės srovė – su meile žmonėms bei mokslui. 

REKLAMA
REKLAMA

Trisdešimt keturi Gintaro darbo Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje metai paliko gilų pėdsaką kolegų ir studentų širdyse.

Netekome ne tik kolegos, bet ir draugo, kurio buvimas džiugino ir skleidė šviesą aplinkiniams.

Ilsėkis ramybėje

Atsisveikinimas su docentu Gintaru Valiuškevičiumi vyks Vilniuje Paco g. 4 – 2-oje salėje (laidojimo namai šalia Šv. Petro ir Povilo bažnyčios):

Ketvirtadienį (rugpjūčio 21 d.) 10-21 val.

Penktadienį (rugpjūčio 22 d.) 9-11 val.

Penktadienį 11 val. urna išvežama laidoti į Kairėnų kapines.

Mišios – ketvirtadienį (rugpjūčio 21 d.) 18 val. Šv. Petro ir Povilo Bažnyčioje“, – pranešė VU Hidrologijos ir klimatologijos katedra.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Netektis (nuotr. 123rf.com)
Liūdna žinia: mirė gerbiama Lietuvos redaktorė
Žvakė (nuotr. Fotodiena.lt)
Mirė žinoma Lietuvos žurnalistė (5)
Žvakė (nuotr. Unsplash.com)
Liūdna žinia: mirė gerbiamas Lietuvos mokslininkas
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Skaudi žinia: mirė iškilus Lietuvos architektas (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų