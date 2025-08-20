Mirė iškilus Lietuvos docentas

Apie skaudžią netektį visai bendruomenei paskelbė VU Hidrologijos ir klimatologijos katedra.
Kolegos gedi mirusio hidrologo, docento Gintaro Valiuškevičiaus
Kolegos gedinti bendruomenė šiltais žodžiais prisiminė išėjusį hidrologą, docentą, gerbiamą dėstytoją, kuris net 34-erius metus skyrė universitetui ir savo srities puoselėjimui.
Po pasidalintų jautrių prisiminimų, pranešta ir kur bei kada bus galima tarti paskutinįjį „sudie“.
„Rugpjūčio 19 dieną netekome kolegos ir draugo Gintaro. Visą savo profesinį gyvenimą su Vilniaus universitetu susiejęs Gintaras Valiuškevičius (1966-2025) buvo hidrologas, Lietuvos ežerų ir upių tyrėjas, docentas.
Gintaras, daugelio knygų ir mokslinių straipsnių autorius, buvo gerbiamas dėstytojas ir įstabus pasakotojas, savo žiniomis gebėjęs sudominti bet kurią auditoriją.
Jį pažinojusieji prisimins Gintarą kaip inteligentišką, mandagų, gerbiantį kiekvieną žmogų. Jo gyvenimas buvo tarsi gilus ir prasmingas eilėraštis, tekėjęs kaip rami upės srovė – su meile žmonėms bei mokslui.
Trisdešimt keturi Gintaro darbo Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje metai paliko gilų pėdsaką kolegų ir studentų širdyse.
Netekome ne tik kolegos, bet ir draugo, kurio buvimas džiugino ir skleidė šviesą aplinkiniams.
Ilsėkis ramybėje
Atsisveikinimas su docentu Gintaru Valiuškevičiumi vyks Vilniuje Paco g. 4 – 2-oje salėje (laidojimo namai šalia Šv. Petro ir Povilo bažnyčios):
Ketvirtadienį (rugpjūčio 21 d.) 10-21 val.
Penktadienį (rugpjūčio 22 d.) 9-11 val.
Penktadienį 11 val. urna išvežama laidoti į Kairėnų kapines.
Mišios – ketvirtadienį (rugpjūčio 21 d.) 18 val. Šv. Petro ir Povilo Bažnyčioje“, – pranešė VU Hidrologijos ir klimatologijos katedra.
