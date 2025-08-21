Šakalienė rugsėjį Vilniuje susitiks su vyriausiuoju NATO pajėgų vadu Europoje

„Kalbant apie mus, pirmas dalykas, dėl kurio buvo sutarta – iš karto padidintas dalijimasis tam tikra žvalgybine informacija ir NATO kolegų atvykimas į Lietuvą, kurie vertina, kokia pas mus yra situacija su oro gynyba, gynyba nuo dronų, ką būtų galima padaryti papildomai“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė D. Šakalienė.
„Rugsėjo pradžioje numatytas mano ir vyriausiojo sąjungininkų pajėgų vado Europoje susitikimas Vilniuje, kur aptarsime šito vertinimo rezultatus ir kokie galėtų būti papildomi pajėgumai panaudoti pas mus“, – pridūrė ji.
Įvertino incidentą Lenkijoje
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienio naktį Lenkijoje nukrito ir susprogo, kaip įtariama, karinis dronas. Tai, pasak D. Šakalienės, rodo, jog panašių incidentų ateityje padaugėti gali ir Lietuvoje.
„Incidentas Lenkijoje tik dar kartą patvirtina tai, ką mes sakėme – gyvename šalia karo zonos. Reikia realistiškai priimti, kad tokie incidentai gali kartotis, o jų tikimybė gali augti“, – kalbėjo ministrė.
„Pasiklydusių, disorientuotų dronų judėjimo įvairiose teritorijose tikimybė auga“, – akcentavo ji.
Spartins neatpažintų objektų neutralizavimo procedūras
Pasak ministrės, norint būti geriau pasiruošus galimoms grėsmėms, šiuo metu tobulinamos reagavimo į neatpažintus skraidančius objektus procedūros. Siekiama, kad sprendimą dėl jų neutralizavimo būtų galima priimti be politinio įsitraukimo.
„Kaip tik baiginėjame lanksčios oro erdvės teisinių procedūrų procesą, kuomet vis tik būtų galima saugiai uždaryti tam tikrus oro erdvės koridorius. Steigimas vyktų ne savaitėmis, kaip šiuo metu vykdavo šis procesas, bet (…) žaibiškai, automatiškai, kariuomenės vadui išreiškus tokį poreikį“, – kalbėjo D. Šakalienė.
„Sutrumpinome vidinius algoritmus, kad nebereikėtų tam tikro politinio įsitraukimo, priimant vietoje sprendimą – iš karto yra deleguojamas tam tikras procesas, kad galėtų žaibiškai įvykti sprendimas, jeigu reikėtų neutralizuoti taikinį“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje Lietuvoje buvo užfiksuotas iš Baltarusijos atskridęs nenustatyto tipo orlaivis. Jis po savaitės buvo rastas nukritęs Gaižiūnų poligone. Ant drono buvo pritvirtintas sprogstamasis užtaisas.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė. Dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
