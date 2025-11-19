Tragiška atostogų pabaiga lietuvių pamėgtame kurorte: šeimos mirties aplinkybės šokiruoja

27-erių mama Cigdem Bocek, 38-erių tėtis Servet ir jų vaikai – trejų Masal ir šešerių Kadir Muhammet – buvo rasti sunkiai apsinuodiję savo viešbučio kambaryje Stambule. Visi keturi vėliau mirė ligoninėje, rašo mirror.co.uk.
Šeima, į Stambulą atvykusi iš Hamburgo, lapkričio 9-ąją pradėjo savo atostogas Fatih rajone esančiame „Harbour Suites Old City“ viešbutyje. Po dienos praleistos ragaujant gatvės maistą jie pasijuto blogai – skundėsi pykinimu, vėmimu ir svaiguliu. Du vaikai ir Cigdem mirė jau po kelių valandų. Servet kovojo dėl gyvybės šešias dienas, kol taip pat mirė miesto ligoninėje.
Apsinuodijo ne maistu
Iš pradžių manyta, kad šeima apsinuodijo maistu, todėl tyrėjai sulaikė kelis gatvės maisto prekeivius ir ištyrė jų produkciją. Tačiau tyrimas netrukus pakrypo kita linkme.
Policija ir prokuratūra nustatė, kad viešbučio pirmame aukšte blakių naikinimui buvo panaudotas aliuminio fosfidas – itin toksiška medžiaga, galinti sukelti mirtį įkvėpus didesnį kiekį. Įtariama, kad nuodai į šeimos kambarį pateko per vonios kambario ventiliacijos šachtą.
Dėl galimo aplaidumo sulaikyta 11 asmenų, tarp jų – viešbučio darbuotojai ir kenkėjų kontrolės įmonės atstovai. Paaiškėjo, kad bent vienas įmonės darbuotojas neturėjo privalomos sertifikacijos tokiai medžiagai naudoti.
Viešbutis uždarytas, dar du svečiai – ligoninėje
Viešbutis evakuotas ir užantspauduotas. Tyrėjai paėmė čiužinių, pagalvių, vandens butelių, užklotų mėginius. Į ligoninę taip pat pateko dar du tame pačiame viešbutyje apsistoję svečiai – italas ir marokietis, įtariama, taip pat apsinuodiję.
Vaikų senelis Mustafa Celik sakė, kad šeima planavo po atostogų aplankyti jį. Sužlugdytas vizitas virto tragedija.
„Pateiksiu skundus prieš visus atsakingus. Noriu, kad kaltieji gautų pačias griežčiausias bausmes“, – kalbėjo jis.
Cigdem ir du vaikai savaitgalį palaidoti vakarų Turkijos Afjonkarahisaro provincijoje.
Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas patikino, kad tyrimas bus atliekamas itin kruopščiai: „Mūsų saugumo pajėgos ir prokuratūra imsis visų reikalingų veiksmų nustatyti šių mirčių priežastims.“
