 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Tragiška atostogų pabaiga lietuvių pamėgtame kurorte: šeimos mirties aplinkybės šokiruoja

2025-11-19 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 17:25

Turkijoje atostogavusi šeima iš Vokietijos – tėvai ir du maži vaikai – mirė, kaip įtaria tyrėjai, dėl itin nuodingo pesticido, panaudoto viešbutyje blakių naikinimui. Iš pradžių manyta, kad šeima apsinuodijo maistu, tačiau vėliau paaiškėjo šiurpi tiesa.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Turkijoje atostogavusi šeima iš Vokietijos – tėvai ir du maži vaikai – mirė, kaip įtaria tyrėjai, dėl itin nuodingo pesticido, panaudoto viešbutyje blakių naikinimui. Iš pradžių manyta, kad šeima apsinuodijo maistu, tačiau vėliau paaiškėjo šiurpi tiesa.

REKLAMA
0

27-erių mama Cigdem Bocek, 38-erių tėtis Servet ir jų vaikai – trejų Masal ir šešerių Kadir Muhammet – buvo rasti sunkiai apsinuodiję savo viešbučio kambaryje Stambule. Visi keturi vėliau mirė ligoninėje, rašo mirror.co.uk. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeima, į Stambulą atvykusi iš Hamburgo, lapkričio 9-ąją pradėjo savo atostogas Fatih rajone esančiame „Harbour Suites Old City“ viešbutyje. Po dienos praleistos ragaujant gatvės maistą jie pasijuto blogai – skundėsi pykinimu, vėmimu ir svaiguliu. Du vaikai ir Cigdem mirė jau po kelių valandų. Servet kovojo dėl gyvybės šešias dienas, kol taip pat mirė miesto ligoninėje.

REKLAMA
REKLAMA

Apsinuodijo ne maistu 

Iš pradžių manyta, kad šeima apsinuodijo maistu, todėl tyrėjai sulaikė kelis gatvės maisto prekeivius ir ištyrė jų produkciją. Tačiau tyrimas netrukus pakrypo kita linkme.

REKLAMA

Policija ir prokuratūra nustatė, kad viešbučio pirmame aukšte blakių naikinimui buvo panaudotas aliuminio fosfidas – itin toksiška medžiaga, galinti sukelti mirtį įkvėpus didesnį kiekį. Įtariama, kad nuodai į šeimos kambarį pateko per vonios kambario ventiliacijos šachtą.

Dėl galimo aplaidumo sulaikyta 11 asmenų, tarp jų – viešbučio darbuotojai ir kenkėjų kontrolės įmonės atstovai. Paaiškėjo, kad bent vienas įmonės darbuotojas neturėjo privalomos sertifikacijos tokiai medžiagai naudoti.

REKLAMA
REKLAMA

Viešbutis uždarytas, dar du svečiai – ligoninėje

Viešbutis evakuotas ir užantspauduotas. Tyrėjai paėmė čiužinių, pagalvių, vandens butelių, užklotų mėginius. Į ligoninę taip pat pateko dar du tame pačiame viešbutyje apsistoję svečiai – italas ir marokietis, įtariama, taip pat apsinuodiję.

Vaikų senelis Mustafa Celik sakė, kad šeima planavo po atostogų aplankyti jį. Sužlugdytas vizitas virto tragedija.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Pateiksiu skundus prieš visus atsakingus. Noriu, kad kaltieji gautų pačias griežčiausias bausmes“, – kalbėjo jis.

Cigdem ir du vaikai savaitgalį palaidoti vakarų Turkijos Afjonkarahisaro provincijoje.

Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas patikino, kad tyrimas bus atliekamas itin kruopščiai: „Mūsų saugumo pajėgos ir prokuratūra imsis visų reikalingų veiksmų nustatyti šių mirčių priežastims.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų