TV3 naujienos > Žmonės

Skaudi netektis: rastas negyvas 32-ejų socialinių tinklų žvaigždės kūnas

Las Vegaso policija pateikė naujų detalių apie staigią 32-ejų kelionių influencerio Anunay Sood mirtį. Socialinių tinklų žvaigždė, turėjusi daugiau kaip 1,4 mln. sekėjų „TikTok“ ir dar 387 tūkst. „YouTube“, buvo rastas negyvas lapkričio 4-osios rytą prabangiame „Wynn Las Vegas“ viešbutyje.

Kaip rašo people.com, remdamasi Las Vegaso metropoliteno policijos ataskaita, influencerius – kurio tikrasis vardas buvo Anunay Kuthiala – kambaryje buvo rastas be sąmonės, o pareigūnams nepavyko jo atgaivinti.

Medikai ėmėsi gaivinimo – suleido net penkias dozes „Narcan“ ir atliko CPR, tačiau 7.23 val. konstatuota mirtis.

Pareigūnai aiškinasi galimą perdozavimą

Policijos dokumentuose nurodoma, kad mirtis gali būti susijusi su galimu perdozavimu. Tą rytą kartu su juo buvo dvi moterys, viena jų – sužadėtinė.

Aprašoma, kad apie 4 val. ryto trijulė kazino salėje ieškojo narkotikų ir sutiko vyrą, kuris esą pardavė jiems kokainu laikytą medžiagą. Vos po valandos, apie 5 valandą, moterys pabudo supratusios, kad Anunay nereaguoja – pulso nebuvo.

Kambaryje rasta „maža permatoma pakuotė su nežinomos baltos medžiagos likučiais“ ir susuktas 100 dolerių banknotas.

Prašo privatumo

Lapkričio 5-ąją influencerius artimieji patvirtino jo mirtį, socialiniuose tinkluose rašydami:

„Prašome supratingumo ir privatumo šiuo sunkiu metu. Venkite rinktis prie asmeninio turto. Laikykite šeimą ir artimuosius savo mintyse ir maldose. Tegu jo siela ilsisi ramybėje.“

Sužadėtinės žinutė

Anunay sužadėtinė Shivani Parihar parašė emocionalią žinutę „Instagram“ istorijose:

„Aš vis dar negaliu patikėti, kad tavęs nebėra. Širdis plyšta, viskas atrodo tuščia.Kiekviena mažytė detalė primena tave – tavo juoką, balsą, žinutes. Nežinau, kaip judėti toliau be tavęs. Vakar planavome savo ateitį, o šiandien bandau suprasti, kaip gyventi be tavęs.“

Vos prieš mirtį Anunay dalijosi nuotraukomis ir vaizdo įrašais iš miesto, lankėsi „Las Vegas Concours“ automobilių parodoje:

„Dar vis netikiu, kad savaitgalį praleidau tarp legendų ir svajonių mašinų“, – rašė jis.

Internete – liūdni atsisveikinimai

Kiti influenceriai taip pat reiškia užuojautą:

„Vis dar sunku suvokti… tiek daug aistros, širdies ir nuotykių tavo gyvenime. Ilsėkis ramybėje, broli“, – rašo Aakash Malhotra.

„Nesuprantu, kaip tai galėjo nutikti… ilsėkis ramybėje“, – rašo Shanice Shrestha Sharma.

„Tavo meilė kelionėms keliaus toliau“, – teigia Paramvir Singh Beniwal.

Anunay Sood savo platformose garsėjo tuo, kad rodė, kaip keliauti nebrangiai, o didžiausią auditoriją subūrė dalydamasis išvykomis po Himalajus ir pasaulį.

Policijos tyrimas dėl jo mirties aplinkybių – tęsiamas.

