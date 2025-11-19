Iš žarnyno vėžiu sergančios Simonos Milinytės – naujausia žinia: „Graudinuosi visą dieną“

O šiandien savo sekėjams pranešė žinią, kurią pati vadina geriausia gimtadienio dovana.
Ilgas kelias per skausmą
„Gavau pačią geriausią 30-ojo gimtadienio dovaną! Daugiau operacijų nereikės! Gydymas vaistais veikia kuo puikiausiai. Esu tiesiog laimės ašarose, graudinuosi visą dieną gavus tokią žinią pranešantį gydytojo skambutį. Koks džiaugsmas. Tiesiog… ramybė. Ačiū tau, Dievuli“, – rašė Simona „Facebook“ paskyroje.
Simona su liga kovoja jau kurį laiką. Dar rudenį ji viešai pranešė, kad jai diagnozuotas žarnyno vėžys, o kiek vėliau – ir dar viena sunki liga, miastenija. Ši diagnozė buvo netikėta ir pati atlikėja tuomet neslėpė patyrusi „lengvą šoką“.
„Dar ir sunkioji miastenija diagnozuota šiandien. Tai – dar viena liga, kuri man padėjo gadinti gyvenimą. Nesitiki. Negalėjau pagalvoti, kad dar dasidės ligų“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo ji.
Simona tikino, kad ją išgelbsti tik tvirtas charakteris, artimųjų palaikymas ir profesionali medikų komanda ligoninėje Los Andžele.
Gydytojai svarstė itin sudėtingą operaciją
Neseniai Simona atvirai naujienų portalui tv3.t pasakojo ir apie sudėtingą situaciją dėl vėžio – jos laukė rimta operacija, galėjusi baigtis virškinimo trakto pašalinimu. Atlikėja apgailestavo, kad tyrimai rodė sparčiai plintančius darinius:
„Laiko klausimas yra virškinimo trakto išėmimo operacija, stoma ir panašiai. Tyrimai parodė darinius blokuojančius visą organizmo tekėjimą.“
Ji tuomet dalijosi, kad per kelias savaites jai teko pakelti ir išsekimą, ir nežinią, ir kelias procedūras, o gydytojai aiškiai sakė – laukia dideli iššūkiai.
