Skandalingai pagarsėjęs „TikTok“ veikėjas – nužudytas Vilniuje: jo gyvenimą lydėjo skandalai

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo, sulaikyti du įtariamieji.
Nužudymo vietoje – kraupų radinį aptikę pareigūnai
Pranešimą policija gavo apie 17.30 val. Informuota, kad bute antrame aukšte guli vyriškis, kuriam, kaip įtarta, nebėra gyvybės žymių. Atvykę medikai konstatavo 1993 m. gimusio vyro mirtį. Netrukus paaiškėjo, kad tai – vienas labiausiai visuomenę skaldžiusių Lietuvos tiktokerių.
Policijos pareigūnai tą patį vakarą sulaikė du įtariamuosius, kurie šiuo metu apklausiami. Pareigūnai kol kas neatskleidžia, ar nužudymo motyvas susijęs su aukos veikla internete, tačiau neatmeta jokios versijos.
Kas buvo Nerijus Ambajevas?
Nerijaus Ambajevo vardas socialiniuose tinkluose atsirado maždaug prieš dvejus metus. Jis išgarsėjo ne maisto receptais, ne humoro turiniu ar gyvenimo būdo patarimais – o savo provokuojančiais, dažnai agresyviais, apsvaigusio elgesio kupinais vaizdo įrašais ir tiesioginėmis transliacijomis.
Vyras turėjo daugiau nei 27 tūkstančius sekėjų „TikTok“ platformoje, tačiau sekamas buvo ne dėl kūrybos – daugeliui jis tapo savotišku memu, o kartais – patyčių objektu. Niežas nevengė viešai pasakoti apie asmeninius sunkumus, benamiškumą, apsilankymus nakvynės namuose ir priklausomybės problemas.
Jo gyvenimas slinko nuo konflikto prie konflikto – nuo triukšmingų transliacijų iki konfliktų gatvėje. Socialiniuose tinkluose gausu įrašų, kuriuose jis:
– keikia žiūrovus,– provokuoja kitus tiktokerius,– grasina smurtu,– reiškia priešiškumą vaikams,– pasakoja apie tariamas ligas ar gyvenimo istorijas, kurios sukeldavo viešą pasipiktinimą.
Jo transliacijos neretai vykdavo būnant apsvaigus nuo alkoholio – tai pats ne kartą pripažino.
Skaudžiausias incidentas: linčo teismą primenanti drama Kaune
Vienas labiausiai aptarinėtų Niežo epizodų įvyko praėjusiais metais Kaune. Tada socialiniuose tinkluose ėmė plisti šokiruojantys vaizdai, kuriuose matyti, kaip jis stumdomas, žeminamas, mušamas, spardomas, purškiamas ašarinėmis dujomis ir tempiamas iš bendrabučio koridoriaus į lauką. Viskas buvo transliuojama tiesiogiai „TikTok“.
Liudininkai tuomet teigė, kad grupė asmenų „norėjo pamokyti“ Niežą dėl jo pasisakymų – jis ne kartą buvo išsakęs priešiškus, smurtą prieš vaikus skatinančius pareiškimus. Vienoje transliacijoje jis yra sakęs, kad „mažų vaikų nemėgsta“ ir „galėtų jiems pakenkti“.
Visi šie epizodai sukūrė itin prieštaringą niežo įvaizdį: vieni jo gailėjosi, matydami priklausomybių ir socialinės atskirties kamuojamą žmogų, o kiti jį niekino, laikydami pavojingu provokatoriumi.
Bandymų keistis buvo, bet jie vis žlugdavo
Po Kauno incidento Niežas buvo užsiminęs apie planus vykti į reabilitaciją. Socialiniuose tinkluose jis rinko pinigus kelionei, pirko drabužius, sakė „norintis susiimti“, tačiau galiausiai į reabilitacijos centrą taip ir nenuvyko – vietoje to, kaip tikino liudininkai, toliau girtavo.
Į konfliktus įsiveldavo ir dėl smulkmenų. Vienu metu pasakojo, kad Londone yra „uždarbiavęs parsidavinėdamas gėjams“, kitame įraše – grasindavo „užkrėsti daržovių skyrių“ prekybos centre. Neaišku, kiek iš šių pasakojimų buvo tiesa, tačiau jie dar labiau kurstė priešišką auditorijos reakciją.
Reakcijos internete – nuo šoko iki cinizmo
Socialiniuose tinkluose žinia apie jo žūtį sukėlė įvairias reakcijas. Vieni šokiruoti, kiti reiškia užuojautą, treti – atvirai tyčiojasi.
„Tragiška, kad žmogus baigia gyvenimą taip. Kad ir koks jis buvo, niekas nenusipelno tokios pabaigos,“ – komentuoja vienas internautas.
„Baiminausi, kad jo gyvenimas baigsis panašiai. Tai buvo lyg lėtas savinaikos kelias,“ – rašo kitas.
Yra ir tokių, kurie reiškia pyktį arba sako „nei kiek nenustebę“, kas tik dar kartą parodo, kokią prieštaringą figūrą iš Niežo buvo sukūręs pats internetas.
