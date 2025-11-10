Iš legendinės aktorės – liūdna žinia: jautriai prabilo ir kartu dirbusi Simona Milinytė

84-erių metų „Oskaro“ nominantė pastaraisiais metais kentėjo nuo sveikatos problemų.
Renka lėšas
„GoFundMe“ lėšų rinkimo akcija buvo sukurta 2024 m. lapkritį po to, kai S. Kirkland „susilaužė keturis kaklo slankstelius, dešinįjį riešą ir kairįjį klubą“, o jai atsigaunant „išsivystė dvi atskiros gyvybei pavojingos infekcijos“.
Medicininės sąskaitos pradėjo kauptis ir viršijo jos draudimo padengiamą sumą.
Praėjusį mėnesį lėšų rinkimo organizatoriai paskelbė žinutę:
„Sveiki: Sally siunčia savo meilę visiems. Aktorei tai buvo sunkus mėnuo, nes jos sveikata toliau šlubuoja“, – rašoma jame. „Ji nukrito duše, kai buvo palikta be priežiūros, susižalojo šonkaulius, pėdą, taip pat patyrė įpjovimų ir mėlynių.“
„Sally dabar gauna visos paros (24/7) priežiūrą specializuotoje įstaigoje, kuri teikia nuostabų saugumą ir rūpestį“, – tęsė žinutėje. „Mes ir toliau stengiamės surinkti pinigų, kad padengtume skirtumą tarp pajamų ir priežiūros išlaidų. Dėkojame už visą meilę, palaikymą ir rūpestį Sally.“
Pažinojo ir Simona Milinytė
Su S. Kirkland teko susidurti ir talentingai aktorei, šiuo metu su sunkia liga kovojančiai, Simonai Milinytei. Su „Oskaro“ nominante Simona susipažino darbinėje veikloje. Jos abi vaidino trumpametražiame filme „Robot Romance“, pelniusiame apdovanojimus kino festivaliuose.
„Be galo liūdna. Aš ją žinojau iš filmo „Briusas Visagalis“ (angl. Bruce Almighty), kurį augdama mėgau. O tada teko ir dirbti kartu Los Angeles. Tikrai nuostabus žmogus“, – portalui tv3.lt atviravo Simona Milinytė.
Simona su portalo tv3.lt skaitytojais taip pat pasidalino ir nuotraukomis, kuriose – S. Milinytė kartu su Sally Kirkland.
Ji sulaukė liaupsių už buvusios aktorės vaidmenį 1987 m. komedijoje-dramoje „Anna“, už kurį pelnė „Auksinio gaublio“ apdovanojimą už geriausią aktorę kino filme – dramoje ir buvo nominuota „Oskaro“ apdovanojimui už geriausią aktorę.
Ji taip pat laimėjo „Independent Spirit Award“ už geriausią pagrindinį moters vaidmenį ir Los Andželo filmų kritikų asociacijos apdovanojimą už geriausią aktorę už pasirodymą šiame filme.
Kirkland nusifilmavo daugiau nei 200 filmų ir serialų, įskaitant „Charlie’s Angels“ (Čarlio angelai), „JFK“ ir „Bruce Almighty“ (Visagalis Briusas).
