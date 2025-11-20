67-erių kretingiškę pragariškos liepsnos pražudė šeimos akyse: išgirsto klyksmo nepamirš amžinai

Audronės netektį šiuo metu itin skaudžiai išgyvena neseniai insultą patyręs jos vyras Romaldas Puida (69) ir sūnus Benas Vibrys.
Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Benu. Visai šalia tėvų namų gyvenantis vyras atvėrė širdį apie tai, kas nutiko lemtingą lapkričio 10-ąją.
Apie gaisrą informavo patėvis
Kaip sakė Benas, kai kilo gaisras, jis pats buvo namuose. Lemtingą akimirką vyras buvo išėjęs parūkyti, kai pamatė, kad link jo namų bėga patėvis (aut. past. – Benas kalbėdamas vadina jį „tėčiu“).
„Aš išgirdau kažkokį pokštelėjimą. Galvojau, kad tėvukas malkas kapoja, nes jis tuo metu buvo malkinėje.
Parėjau namo, o tėvukas parbėgo visas strese, jis net negalėjo ištarti, kas nutiko, nes neseniai buvo patyręs insultą, bet šiaip ne taip ištarė.
Sakiau jam: „kas yra?“, bet jau pats tuo metu bėgau iš namų ir pamačiau, kad tėvų namas dega atvira liepsna – jau buvo išsproginėję net langai“, – pasakojo pašnekovas.
Benas neslėpė, kad gaisras labai greitai plito ir jau po kelių akimirkų didžiąją dalį namo buvo pasiglemžusios liepsnos.
Mama mirė ligoninėje
Tuo metu pašnekovas labiausiai bijojo ne dėl namo, o dėl to, kad antrajame liepsnų apimto būsto aukšte buvo jo mama. Pasak Beno, ji tada, tikriausiai, miegojo.
Pašnekovas tą akimirką išgyveno didžiulį stresą, nes laiptinę, per kurią būtų buvę galime praeiti, jau buvo apėmusios liepsnos, o būdų išgelbėti mamą mažėjo:
„Aš išgirdau, kaip ji šaukia pro balkoną... Sušukau jai: „mama, šok!“
Tuo metu šalia liepsnose skęstančio namo sustojo šalia važiavę vyrai, kurie iššoko iš automobilio ir bėgo padėti Benui.
Vienintelė likusi viltis išgelbėti mamą buvo išgriauti verandą ir mėginti pasiekti balkoną.
„Jie ten su kopėčiomis puolė ją gelbėti, išlaužė balkono turėklus, ištraukė ją. Aš to momento nemačiau, bandžiau bėgti, ieškoti vandens“, – su ašaromis akyse sakė Benas.
Pasak jo, greitoji pagalba pasirodė labai greitai. Jie paėmė mamą ir išvežė ją į ligoninę. Deja, tai buvo paskutinis kartas, kai Benas matė mamą gyvą:
„Mama mirė ligoninėje. Buvo nustatyta, kad 90 procentų jos kūno buvo apdegę, išgelbėti nebepavyko.“
„Tėtis taip, kaip išėjo su šlepetėmis, taip ir liko“
Netekęs mamos, Benas visas jėgas sutelkė į tėtį. Pasak jo, šiuo metu Romaldas yra apsistojęs pas savo kitą sūnų Vilniuje.
Pasiteiravus Beno, kaip laikosi jo tėtis ir jis pats, pašnekovas prisipažino, kad vos per vieną vakarą jam žemė išslydo iš po kojų. Nebeliko nei namų, nei mamos.
„Tėtį pasiėmė kitas sūnus, išsivežė į Vilnių, kad jis galėtų pakeisti aplinką. Tėtis taip, kaip išėjo su šlepetėmis, taip ir liko.
Mes visi dabar bandome atsigauti. Visi buvome labai artimi, visada vieni kitiems padėdavome, o va per kelias minutes nieko neliko – nei mamos, nei nieko“, – susigraudino Benas.
Jis pasakojo, kad būtent dėl to norėjo tėtį išsiųsti pabūti toliau nuo tragedijos vietos. Jis prisipažino, kad nelaimės dieną netgi negalėjo tėčiui pranešti, kad mamos nebėra.
„Tėčiui buvo labai sunku. Aš pačią pirmą dieną net nieko nesakiau tėčiui, nors jis vis klausinėjo, kaip mama, kaip mama... Mes pasakėme, kad nieko nežinome, pasakėme, kad ji ligoninėje...
Tik maždaug antrąją dieną po gaisro pasakėme jam, kad mamos nebėra. O dabar tėtis vis dar Vilniuje, šiandien jis jau šiek tiek normaliau kalba“, – tėčio būkle dalijosi Benas.
Tėčiui reikalinga pagalba
Pašnekovas pasakojo, kad namas remontui jau nebėra tinkamas, gaisras jį labai stipriai apgadino.
Pasak jo, tėtis dabar yra tokioje situacijoje, kad nebeturi nieko – liepsnos pasiglemžė žmoną, drabužius, dokumentus, viską, kas per gyvenimą buvo užgyventa.
„Tėvukui dabar reikalinga pagalba. Mes bandysime statyti jam kokį modulinį namelį“, – sakė jis.
Benas aiškino, kad artimiausi planai šiuo metu gana migloti. Vis tik reikės išvalyti nuodėgulius sklype bei pradėti statyti naujus namus Romaldui.
Šiuo metu, pasak Beno, tėčiui R. Puidai yra reikalinga pagalba. Šeima planuoja atstatyti sudegusį namą. Norintys gali finansiškai prisidėti prie pagalbos nukentėjusiai šeimai.
Banko sąskaitą: LT947300010001399335
Gavėjas: Romaldas Puida
Paskirtis: parama po gaisro
Pagalbą pasiūlė ir seniūnas
Apie Beno šeimą lapkričio 10-ąją Petrikaičių kaime ištikusią nelaimę Policijos departamento suvestinėje rašoma:
„Lapkričio 10 d. apie 18 val. Kretingos r., Petrikaičių k., užgesinus gaisrą moters (gim. 1958 m.) name, gaisravietėje rastas mirusios šeimininkės kūnas. Galima gaisro priežastis, netvarkinga elektros instaliacija.
Tą pačią dieną apie 19 val. 37 min. į Kretingos ligoninę kreipėsi vyras (gim. 1987 m.), kuris, gydomas ambulatoriškai. Vyras gelbėjo namo šeimininkę iš degančio namo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.“
Naujienų portalas tv3.lt taip pat susisiekė su Kretingos rajono Žalgirio seniūnijos seniūnu Donatu Bieliūnu. Pasak jo, šios šeimos tragedija sukrėtė visą bendruomenę, dėl to jiems iškart buvo pasiūlyta pagalba.
„Mes patys pasiūlėme pagalbą šeimai taip, kaip tai leidžia savivaldybės nustatyta tvarka nuo gaisrų nukentėjusioms šeimoms.
Jiems yra pasiūlyta į mus kreiptis, jie supažindinti su tvarka ir šiuo metu šeima sprendžia, ar kreiptis į savivaldybę“, – teigė jis.
