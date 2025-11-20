 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prabilo Anglijoje tragiškai žuvusios 19-metės lietuvės mama: atskleidė, kas įvyko

2025-11-20 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 09:20

Jungtinėje Karalystėje nelaimingo atsitikimo darbe metu žuvus jaunai, vos 19 metų lietuvei Žavintai Petrašiūtei, daugybė žmonių susivienijo, kad padėtų šeimai išpildyti paskutinį norą – pargabenti kūną į Lietuvą, kad amžinojo poilsio ji galėtų atgulti Tėvynėje. Prabilo ir lietuvės mama, papasakojusi, kas lemtingą dieną įvyko dukros darbe.

Žavinta Petrašiūtė (nuotr. stop kadras, 123rf.com)

Jungtinėje Karalystėje nelaimingo atsitikimo darbe metu žuvus jaunai, vos 19 metų lietuvei Žavintai Petrašiūtei, daugybė žmonių susivienijo, kad padėtų šeimai išpildyti paskutinį norą – pargabenti kūną į Lietuvą, kad amžinojo poilsio ji galėtų atgulti Tėvynėje. Prabilo ir lietuvės mama, papasakojusi, kas lemtingą dieną įvyko dukros darbe.

19

Jauna lietuvė mirė pirmadienį Pretoria Energy Mepal“ įmonėje – manoma, kad ją partrenkė sunkvežimis, rašoma fendlandcitizen.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lėšų rinkimo puslapį sukūręs Ernestas Mag teigė, kad dabar šeimos vienintelis noras – pargabenti Žavintos palaikus atgal į Leituvą, kad ji būtų palaidota savo tėvynėje, šalia šeimos ir artimųjų.

Vis tik repatriacijos iš Jungtinės Karalystės ir laidotuvių išlaidos nemenkos, tačiau šeimai sulaukė neįtikėtino palaikymo – jau surinkta beveik 25 tūkst. svarų sterlingų. Surinktos lėšos ne tik padės parvežti kūnai, bet ir taps parama gedinčiai šeimai

Prabilo mirusios 19-metės mama

Pažįstami Žavintą apibūdina kaip protingą, darbščią ir malonią jauną moterį, kurią mylėjo ir vertino visi, kas ją pažinojo.

Staigi ir netikėta merginos netektis sukrėtė šeimą – tam neįmanoma pasiruošti, o dabar artimuosius užgriuvo ir emocinė, ir finansinė našta.

Portalui „Fenland Citizen“ žuvusiosios Žavintos mama Ieva Ugniciūtė sakė, kad dukra visada šypsojosi, buvo paslaugi, palaikanti ir turėjo daug planų ateičiai.

„Norėtume jos kūną pargabenti į Lietuvą, kur ji ir turėtų būti. Man nesvarbu, kiek tai kainuos, jei reikės – paimsiu paskolą. Klausimas ne piniguose“, – sakė ji.

Pasak mamos, Žavintos mirtį sukėlė pakrautas „Volvo“ sunkvežimis – dukra išėjo į kelią prieš transporto priemonę, o vairuotojas jos nepastebėjo ir partrenkė.

Policija ir Sveikatos ir saugos tarnyba patvirtino, kad dėl įvykio aplinkybių šiuo metu atliekamas tyrimas.

Plinta pagalbos prašymas

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad socialiniame tinkle „Facebook“ Wisbecho lietuvių bendruomenė „Šuolis“ pasidalijo jautriu įrašu apie jaunos lietuvės netektį ir prašymu padėti šeimai.

„Mielieji,

Su gilia užuojauta kreipiamės į Jus šią neapsakomai sunkią akimirką.

Netekti dukros – tai skausmas, kurio neįmanoma nusakyti žodžiais. Tegul jos šviesus atminimas būna jėgų ir stiprybės šaltinis, o meilė, kurią ji skleidė, visam laikui išlieka jūsų širdyse.

Šeimai dabar tenka išgyventi ne tik emocinę, bet ir finansinę naštą, susijusią su laidotuvių ir kitais netikėtais rūpesčiais. Jei jaučiate galimybę ir norą prisidėti, kiekviena parama – net ir mažiausia – bus nuoširdžiai įvertinta ir padės palengvinti šią sunkią naštą.

Tegu jus lydi ramybė, stiprybė ir artimųjų palaikymas“, – buvo rašoma įraše.

Jauna lietuvė žuvo nelaimingo atsitikimo metu darbe

Lėšų rinkimui buvo sukurtas lėšų rinkimo puslapis „GoFundMe“. Jame nurodoma, kad jauna moteris tragiškai žuvo nelaimingo atsitikimo darbe metu, jo aplinkybės tiriamos ir tikslinamos.

Dabar šeima turi tik vieną norą – kad amžinojo poilsio ji atgultų savo gimtinėje Lietuvoje.

„Mieli draugai, pažįstami ir visi geros valios žmonės,

Alaną ir Ievą ištiko neįsivaizduojamai skaudi tragedija – jų mylima dukra Žavinta Petrašiūtė vakar (pirmadienį – aut. past.) tragiškai žuvo nelaimingo atsitikimo metu darbe, Pretorija Energy kompanijoje, Mepal, Chatteris. Įvykio aplinkybės šiuo metu yra tiriamos.

Žavinta buvo šviesus, nuoširdus ir darbštus žmogus, visų, kurie ją pažinojo, mylima ir gerbiama. Netikėta ir skaudi jos netektis šeimą paliko ne tik giliame skausme, bet ir sudėtingoje finansinėje padėtyje.

Vienintelis artimųjų noras – pargabenti Žavintą į Lietuvą, kad ji galėtų amžinojo poilsio atgulti savo gimtinėje, šalia šeimos ir artimųjų. Tačiau kūno repatriacija iš Jungtinės Karalystės ir laidotuvių išlaidos yra labai didelės, o tokiai tragedijai neįmanoma būti pasiruošus.

Todėl nuoširdžiai prašome jūsų pagalbos.

Visos surinktos lėšos bus skirtos:

Žavintos Petrašiūtės pargabenimui į Lietuvą

Laidotuvių išlaidoms

Būtinai šeimos paramai šiuo sunkiu laikotarpiu

Kiekvienas, net ir mažiausias, jūsų indėlis yra neįkainojamas.

Ačiū jums už jūsų gerumą, užuojautą ir palaikymą“, – buvo rašoma įraše.

Prisidėti prie pagalbos šeimai galima čia.

Gaila
Gaila
2025-11-20 10:24
Bet ir pikta, nu toks baisinis didelių pinigų troškimas pas jaunimą, gi tokio amžiaus tai tik mokyklą baigus, reiktų prie mamos sijono tupėt ir mokytis toliau, studentišku gyvenimu mėgautis, bet ne, jiems pinigų,,pinigų...va tau ir pinigai....:(
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
