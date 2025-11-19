 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Netektis: mirė žinomas Lietuvos geofizikas

2025-11-19 11:48 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-19 11:48

Eidamas 89-uosius metus mirė žinomas šalies geofizikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, profesorius ir Ekologijos bei žmonių saugos tarptautinės mokslų akademijos narys Donatas Butkus.

Žvakutės (nuotr. Fotodiena.lt)

Eidamas 89-uosius metus mirė žinomas šalies geofizikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, profesorius ir Ekologijos bei žmonių saugos tarptautinės mokslų akademijos narys Donatas Butkus.

0

Geofizikas paliko ryškią žymę Lietuvos mokslo bendruomenėje. Jo darbai, tyrimai ir indėlis į geofizikos sritį buvo vertinami ne tik akademikų, bet ir visų, kurie jį pažinojo kaip šiltą, atsidavusį ir išmintingą žmogų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mirė žymus geofizikas

„Laidojimo paslaugų centras“ socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, jog su D. Butkumi bus galima atsisveikinti Laidojimo paslaugų centro Viršuliškių padalinyje, J. Matulaičio a. 3, Vilniuje, 2-oje salėje, lapkričio 20-21 dienomis.

„Su didžiausių liūdesiu pranešame, kad netekome Lietuvos geofiziko, habilituoto technologijos mokslų daktaro, profesoriaus, Ekologijos ir žmonių saugos tarptautinės mokslų akademijos nario DONATO BUTKAUS (1936.01.24–2025.11.18).

Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, gimines, draugus, visus kam Donatas buvo artimas ir brangus.

Atsisveikinti su Donatu galima Laidojimo paslaugų centro Viršuliškių padalinyje, J. Matulaičio a. 3, Vilniuje, 2-oje salėje:

  • lapkričio 20 d., ketvirtadienį, 15:30–21:00 val.;
  • lapkričio 21 d., penktadienį, 8:30–14:30 val.

Karstas išnešamas penktadienį 14:30 val. Laidojamas Karveliškių kapinėse.

Šv. Mišios bus aukojamos Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje lapkričio 21 d. penktadienį 09:00 val.

Mes, Laidojimo Paslaugų Centras, esame čia, kad padėtume Jums atsisveikinti su pagarba, ramybe ir šiluma.Keliauki Donato siela ten, kur amžinai šviesu, kur žydi Rojaus sodai, kur skambiausias giesmes gieda angelai... Dievo globos ir palaimos! O artimiesiems – gražių prisiminimų...“ – rašoma įraše.

