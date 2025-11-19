 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Vytenio Partiko – šilumos kupini žodžiai: skyrė brangiai gyvenimo moteriai

2025-11-19 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 12:55

Plaukų stilistas Vytenis Partikas ne vieną kartą yra kalbėjęs apie itin artimą, kone brolio ir sesės santykį su savo pussesere Milda. Jai švenčiant gimimo dieną, vyras paviešino itin jautrius žodžius svarbiai moteriai savo gyvenime.

Plaukų stilistas Vytenis Partikas ne vieną kartą yra kalbėjęs apie itin artimą, kone brolio ir sesės santykį su savo pussesere Milda. Jai švenčiant gimimo dieną, vyras paviešino itin jautrius žodžius svarbiai moteriai savo gyvenime.

REKLAMA
3

Socialiniame tinkle „Instagram“ V. Partikas paviešino įrašą.

Iš Vytenio Partiko – šilumos kupini žodžiai

Jame plaukų stilistas pasidalijo žavia asmenuke, kurioje jis įsiamžinęs su savo pussesere Milda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip paaiškėjo, giminaitė šventė gimtadienį, tad šia proga Vytenis skyrė jai itin šiltus žodžius.

REKLAMA
REKLAMA

Vyras pabrėžė, kad judviejų ryšys yra itin glaudus – kartu jie yra perėję ir džiaugsmus, ir sunkumus.

REKLAMA

„Su gimtadieniu, mano brangioji pussesere, mano širdies seserie.

Ačiū tau, kad esi žmogus, su kuriuo galiu pereiti ir ugnį, ir vandenį.

Už visas mūsų bendras ašaras, juokus, išgyvenimus ir tylą, kurioje vis tiek suprantame vienas kitą be žodžių.

Tu esi tas žmogus, kuris gyvenimą padaro šviesesnį. Su tavimi lengviau ir sunkumai, ir pergalės smagiau švęsti.

Linkiu, kad šiandien ir visus ateinančius metus tave lydėtų meilė, ramybė, vidinė stiprybė ir žmonės, kurie verti tavo gerumo.

Tegul pildosi tavo slapčiausios svajonės.

Aš visada būsiu šalia – kaip ir tu buvai man.

Su gimtadieniu, brangioji“, – rašė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų