Iš Vytenio Partiko – šilumos kupini žodžiai: skyrė brangiai gyvenimo moteriai

Socialiniame tinkle „Instagram“ V. Partikas paviešino įrašą.
Iš Vytenio Partiko – šilumos kupini žodžiai
Jame plaukų stilistas pasidalijo žavia asmenuke, kurioje jis įsiamžinęs su savo pussesere Milda.
Kaip paaiškėjo, giminaitė šventė gimtadienį, tad šia proga Vytenis skyrė jai itin šiltus žodžius.
Vyras pabrėžė, kad judviejų ryšys yra itin glaudus – kartu jie yra perėję ir džiaugsmus, ir sunkumus.
„Su gimtadieniu, mano brangioji pussesere, mano širdies seserie.
Ačiū tau, kad esi žmogus, su kuriuo galiu pereiti ir ugnį, ir vandenį.
Už visas mūsų bendras ašaras, juokus, išgyvenimus ir tylą, kurioje vis tiek suprantame vienas kitą be žodžių.
Tu esi tas žmogus, kuris gyvenimą padaro šviesesnį. Su tavimi lengviau ir sunkumai, ir pergalės smagiau švęsti.
Linkiu, kad šiandien ir visus ateinančius metus tave lydėtų meilė, ramybė, vidinė stiprybė ir žmonės, kurie verti tavo gerumo.
Tegul pildosi tavo slapčiausios svajonės.
Aš visada būsiu šalia – kaip ir tu buvai man.
Su gimtadieniu, brangioji“, – rašė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!