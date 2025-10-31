Vytenis Partikas paviešino šiurpų įvaizdį: štai kiek užtruko

Vytenis Partikas savo įvaizdžiu pasidalijo su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
V. Partikas neslėpė, kad įsikūnyti į velnią jam neužtruko ilgai: „Valanda – ir viskas baigta. Pas mane viskas vyksta greitai, ekspromtu: kas šovė į galvą, tas ir ant manęs. Neturiu laiko ilgai galvoti ar ruoštis. Man ir taip gyvenimas per greitai eina, o para kažkaip per trumpa pasidarė.“
Kaip pasakojo plaukų stilistas ir atlikėjas, šio grimo idėja kilo būtent jam pačiam.
„Aš sugalvojau, su kokiais dažais tai padaryti, bet viską papasakojau visažistei, kuri pagelbėjo, kad viskas vyktų greičiau. Tik plaukus pasidariau jau pats, asmeniškai“, – sakė jis.
