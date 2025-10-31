Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vytenis Partikas paviešino šiurpų įvaizdį: štai kiek užtruko

2025-10-31 18:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 18:43

Helovino vakarui artėjant, socialinius tinklus užplūdo originalūs įvaizdžiai – vieni renkasi klasikinį burtininkų ar vampyrų stilių, o kiti – kur kas drąsesnius sprendimus. Plaukų stilistas bei atlikėjas Vytenis Partikas šį kartą įsikūnijo į velnią.

3

Vytenis Partikas savo įvaizdžiu pasidalijo su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Vytenis Partikas
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytenis Partikas

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Partikas neslėpė, kad įsikūnyti į velnią jam neužtruko ilgai: „Valanda – ir viskas baigta. Pas mane viskas vyksta greitai, ekspromtu: kas šovė į galvą, tas ir ant manęs. Neturiu laiko ilgai galvoti ar ruoštis. Man ir taip gyvenimas per greitai eina, o para kažkaip per trumpa pasidarė.“

Kaip pasakojo plaukų stilistas ir atlikėjas, šio grimo idėja kilo būtent jam pačiam.

„Aš sugalvojau, su kokiais dažais tai padaryti, bet viską papasakojau visažistei, kuri pagelbėjo, kad viskas vyktų greičiau. Tik plaukus pasidariau jau pats, asmeniškai“, – sakė jis.

