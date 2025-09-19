Vytenis Partikas atostogauti išvyko ne vienas: atskleidė, kas ta žavi dama

Naujienų portalui tv3.lt Vytenis Partikas atvirai prakalbo apie atostogas Turkijoje ir atskleidė, kas palaikė jam kompaniją šį kartą.
Kelionė į Turkiją
Paklaustas, kodėl dar kartą pasirinko keliauti būtent į Turkiją, Vytenis neslepia – tai šalis, kurią vis norisi aplankyti iš naujo.
„Ji vilioja ne tik šiluma, gražiais paplūdimiais ir draugiška atmosfera, bet ir galimybe pailsėti bei atitrūkti nuo darbų ritmo“, – pasakoja jis. Šį kartą kelionės tikslas buvo labai paprastas – ramus poilsis, laikas sau ir artimiausiems žmonėms.
Nors prieš tai patirtos neigiamos emocijos Turkijoje galėjo atgrasyti nuo grįžimo, Vytenis nusprendė duoti šaliai dar vieną šansą.
„Turkija pati savaime tikrai nėra kalta dėl atskirų situacijų. Šį kartą atvykome be jokių išankstinių nuoskaudų ir tikėjomės ramybės – būtent taip ir yra“, – teigė jis.
Kainos ir viešbučio įspūdžiai
Atostogos truko savaitę, o kelionės paketas kainavo 650 eurų. Pasak Vytenio, tai buvo puikus kainos ir kokybės santykis. Apsistota buvo „GRAND UYSAL BEACH & SPA HOTEL“, kuris, anot jo, pateisino visus lūkesčius.
„Patogi vieta, draugiškas personalas sukūrė puikią poilsio atmosferą. Vienintelis trūkumas – maistas. Kaip gurmanui lietuviškų patiekalų, truputį pasigedau mums įprastų, europietiškų skonių“, – atvirauja jis.
Poilsis su artimais žmonėmis
Šį kartą kelionėje Vyteniui kompaniją palaikė dvi itin svarbios moterys jo gyvenime – artima draugė Renata ir pusseserė Milda: „Renata – man labai artima draugė, žmogus, kuriuo galiu pasitikėti ir su kuriuo visuomet gera dalytis gyvenimo akimirkomis. Mūsų draugystė – tvirta ir nuoširdi, todėl džiaugiuosi, kad šias atostogas galime leisti kartu.“
Vytenis kartu atostogavo ir su giminaite, kuri jam – it sesuo: „Šį kartą kartu skrido ir mano pusseserė Milda, kuri man kaip sesuo. Ji yra vienas brangiausių žmonių mano gyvenime, todėl atostogos su ja visuomet kupinos gerų emocijų ir nuoširdžių pokalbių.“
Šios atostogos, kaip pats Vytenis sako, buvo skirtos tikram poilsiui. Nei ekskursijų, nei aktyvios veiklos – visa savaitė praleista viešbutyje, mėgaujantis saule, jūra ir visiška ramybe.
„Kartais tokio paprasto poilsio reikia labiausiai“, – šypsojosi jis.
Paklaustas, ar atostogų metu nutiko kokių kuriozinių situacijų, Vytenis džiaugėsi, kad jų išvengė: „Viskas praėjo labai ramiai – be kuriozų, be nesklandumų. Tikra atgaiva po praėjusių atostogų patirčių.“
