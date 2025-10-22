Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vytenis Partikas išgyvena skaudžią netektį: „Man be proto sunku“

2025-10-22 09:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 09:34

Plaukų stilistas Vytenis Partikas šiuo metu išgyvena itin sunkų periodą – užgeso artimos vyro draugės Astos gyvybė.

Liūdna žinia Vytenis pasidalijo socialiniuose tinkluose, įrašu neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

0

Liūdna žinia Vytenis pasidalijo socialiniuose tinkluose, įrašu neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

Vytenis Partikas išgyvena netektį

„Šiandien užgeso brangios draugės Astos gyvybė…

Per tuos 21 draugystės metus kartu išgyvenome tiek daug – džiaugsmų, išbandymų, juoko ir ašarų.

Tiek kartų stovėjome vienas šalia kito, kai gyvenimas nebuvo lengvas…

Asta visada liks širdyje – su savo šiluma, nuoširdumu ir stiprybe.

Ilsėkis ramybėje, miela drauge…

Apie atsisveikinimo vietą ir laiką pranešiu atskiru viešu įrašu, kai tik viską žinosiu“, – rašė V. Partikas.

Kiek vėliau Vytenis paviešino dar vieną įrašą, kuriame prašė bičiulių ir artimųjų supratimo šiuo itin sunkiu periodu.

„Mieli draugai, bičiuliai, pažįstami,

Būkit geri – nerašykite žinučių ir neskambinkite klausdami, kas nutiko.

Kai sužinosite, niekas nuo to nepasikeis.

Jos jau nebeprikelsime…

Tiesiog sukalbėkite maldą.

Siųskite ramybę, šviesą ir meilę ten, kur dabar ji yra.

Man šiuo metu be proto sunku.

Ačiū visiems, kurie supranta tyliai“, – rašė V. Partikas.

