Vytenis Partikas prakalbo apie sveikatą ir organizmo siunčiamus signalus: „Pradžia sunki“

Pasak vyro, organizmas pradėjo siųsti pirmuosius signalus.
Prakalbo apie sveikatą
Vytenis Partikas instagrame pasidalijo atviru įrašu apie savijautą.
„Kartais gyvenimas pats parodo, kada reikia sustoti ir susimąstyti.
Pajutęs, kad sveikata siunčia pirmuosius signalus – silpnėja stuburo ir nugaros raumenys, supratau: atėjo laikas pasirūpinti savimi.
Sportas man – ne tik dėl kūno formų. Tai kelias į stipresnę sveikatą, geresnę savijautą ir vidinę harmoniją.
Pradžia sunki, bet juk kiekvienas didelis kelias prasideda nuo mažo žingsnio“, – rašė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!