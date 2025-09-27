Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vytenis Partikas prakalbo apie sveikatą ir organizmo siunčiamus signalus: „Pradžia sunki“

2025-09-27 16:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 16:30

Plaukų stilistas ir atlikėjas Vytenis Partikas socialiniame tinkle prabilo apie sveikatą ir atskleidė, kaip pradėjo gerinti savijautą.

Plaukų stilistas ir atlikėjas Vytenis Partikas socialiniame tinkle prabilo apie sveikatą ir atskleidė, kaip pradėjo gerinti savijautą.

0

Pasak vyro, organizmas pradėjo siųsti pirmuosius signalus.

Vytenis Partikas
FOTOGALERIJA. Vytenis Partikas

Prakalbo apie sveikatą

Vytenis Partikas instagrame pasidalijo atviru įrašu apie savijautą.

„Kartais gyvenimas pats parodo, kada reikia sustoti ir susimąstyti.

Pajutęs, kad sveikata siunčia pirmuosius signalus – silpnėja stuburo ir nugaros raumenys, supratau: atėjo laikas pasirūpinti savimi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sportas man – ne tik dėl kūno formų. Tai kelias į stipresnę sveikatą, geresnę savijautą ir vidinę harmoniją.

Pradžia sunki, bet juk kiekvienas didelis kelias prasideda nuo mažo žingsnio“, – rašė jis.

