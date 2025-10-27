Vytenis Partikas itin atvirai: skyrė jautrius žodžius 2 ypatingoms moterims

Įrašu jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.
Skyrė jautrius žodžius
Vyras pasidalijo asmenuke su dukryte Esteila, tačiau nepamiršo paminėti ir kitos jam itin svarbios moteris – močiutės. Su ja Vytenis puoselėja ypač stiprų ryšį.
Instagram jis rašė:
„Yra du žmonės, be kurių mano gyvenimas neturėtų širdies plakimo. Viena – ta, kuri mane užaugino, saugojo ir šildė savo rankomis – mano močiutė.
Kita – ta, dėl kurios šiandien pats mokausi būti šviesa – mano dukra.
Dvi moterys, du laikai, dvi kryptys – viena dovanojo šaknis, kita – sparnus.
Iš močiutės išmokau meilę be sąlygų, paprastumo prasmę ir tylos ramybę.
Iš dukros mokausi gyventi garsiai, tikėti rytojumi ir kurti pasaulį, kuriame verta augti. Ir suprantu – tarp jų dviejų gyvena visas aš. Tarp praeities švelnumo ir ateities vilties.
Tarp to, kas mane užaugino – ir to, dėl ko noriu augti pats.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!