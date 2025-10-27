Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Vytenis Partikas itin atvirai: skyrė jautrius žodžius 2 ypatingoms moterims

2025-10-27 20:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 20:42

Atlikėjas ir plaukų stilistas Vytenis Partikas pasidalijo jautriais žodžiais, kuriuose skyrė brangioms savo gyvenimo moterims.

Vytenis Partikas (Nuotr. socialinių tinklų ir asmeninio albumo)
11

Atlikėjas ir plaukų stilistas Vytenis Partikas pasidalijo jautriais žodžiais, kuriuose skyrė brangioms savo gyvenimo moterims.

Įrašu jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.

Vytenis Partikas
FOTOGALERIJA. Vytenis Partikas

Skyrė jautrius žodžius

Vyras pasidalijo asmenuke su dukryte Esteila, tačiau nepamiršo paminėti ir kitos jam itin svarbios moteris – močiutės. Su ja Vytenis puoselėja ypač stiprų ryšį.

Instagram jis rašė:

„Yra du žmonės, be kurių mano gyvenimas neturėtų širdies plakimo. Viena – ta, kuri mane užaugino, saugojo ir šildė savo rankomis – mano močiutė.

Kita – ta, dėl kurios šiandien pats mokausi būti šviesa – mano dukra.

Dvi moterys, du laikai, dvi kryptys – viena dovanojo šaknis, kita – sparnus.

Iš močiutės išmokau meilę be sąlygų, paprastumo prasmę ir tylos ramybę.

Iš dukros mokausi gyventi garsiai, tikėti rytojumi ir kurti pasaulį, kuriame verta augti. Ir suprantu – tarp jų dviejų gyvena visas aš. Tarp praeities švelnumo ir ateities vilties.

Tarp to, kas mane užaugino – ir to, dėl ko noriu augti pats.“

