Mirus Vytenio Partiko draugei aiškėja daugiau detalių: pradėtas tyrimas

Vyras įrašą patalpino į socialinį tinklą Instagram.
Pasidalijo detalėmis
Prie judviejų nuotraukos Vytenis rašė:
„Gerbiamieji, pasakysiu tiek, kiek šiuo metu galiu. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sveikatos sutrikdymo. Ar šie požymiai galėjo turėti įtakos draugės mirčiai – pasakyti negaliu.
Yra daug aplinkybių, apie kurias kol kas kalbėti negaliu.
Apie atsisveikinimą informuosiu atskiru pranešimu – kur ir kada. Tai gali užtrukti – policija dirba savo darbą, todėl prašau kantrybės ir supratingumo.
Šiuo metu laukiame žinių, kada bus galima kremuoti kūną ir pašarvoti.
Būkite supratingi ir nespauskite manęs klausimais, kas nutiko. Nutiko tai, kas nutiko – deja, nieko jau nepakeisime. Liko gražūs prisiminimai, šilti momentai ir daugybė bendrų istorijų.
Kartais gyvenime aplinkybės priverčia rinktis vienokius ar kitokius sprendimus... O kuris iš jų teisingiausias – dažniausiai žino tik gyvenimas.“
Paskelbė skaudžią naujieną ir pasidalijo prašymu
Naujienų potalas tv3.lt primena, kad apie skaudžią netektį jis paskelbė socialiniame tinkle Instagram.
„Šiandien užgeso brangios draugės Astos gyvybė…
Per tuos 21 draugystės metus kartu išgyvenome tiek daug – džiaugsmų, išbandymų, juoko ir ašarų.
Tiek kartų stovėjome vienas šalia kito, kai gyvenimas nebuvo lengvas…
Asta visada liks širdyje – su savo šiluma, nuoširdumu ir stiprybe.
Ilsėkis ramybėje, miela drauge…
Apie atsisveikinimo vietą ir laiką pranešiu atskiru viešu įrašu, kai tik viską žinosiu“, – rašė V. Partikas.
Kiek vėliau Vytenis paviešino dar vieną įrašą, kuriame prašė bičiulių ir artimųjų supratimo šiuo itin sunkiu periodu.
„Mieli draugai, bičiuliai, pažįstami,
Būkit geri – nerašykite žinučių ir neskambinkite klausdami, kas nutiko.
Kai sužinosite, niekas nuo to nepasikeis.
Jos jau nebeprikelsime…
Tiesiog sukalbėkite maldą.
Siųskite ramybę, šviesą ir meilę ten, kur dabar ji yra.
Man šiuo metu be proto sunku.
Ačiū visiems, kurie supranta tyliai“, – rašė V. Partikas.
