Neseniai apie nėštumą paskelbusi Vaida Poderytė prabilo atvirai: „Pakeičia viską“

Įrašu apie tai ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Prie mielos jos ir sūnaus nuotraukos, kai jis ranką laiko švelniai uždėjęs ant padidėjusio jos pilvuko, garsi moteris skyrė jautrius žodžius sūnui.
Ji taip pat kalbėjo apie motinystę plačiaja prasme bei pasidalijo dukros laukimo nuotaikomis.
„Motinystė pakeičia viską.
Tai, kaip matai pasaulį, kaip plaka tavo širdis, kaip suvoki meilę.
Nuo tos akimirkos, kai pirmą kartą paėmiau savo sūnų į rankas, supratau, kad meilė nėra tik tai, ką sakai ar net galbūt jauti. Meilė yra tai, kuo tampi.
Šitas vyrukas padarė mane mama. Jis užpildė mano pasaulį ir padovanojo amžinos meilės jausmą.
Kaip nekantrauju sulaukti tos akimirkos, kai mano pirmagimis sutiks savo mažąją sesutę… Naujas, ypatingas mūsų istorijos skyrius jau prasidėjo.“
Žinia apie nėštumą ir vaikelio lytį
Primename, kad V. Poderytė-Bernatavičė apie antrąjį nėštumą patvirtino naujienų portalui tv3.lt spalio pirmąją.
„Jaučiuosi gerai, labai džiaugiamės šia žinia. Vaikai visada yra didelis džiaugsmas ir stebuklas.
O kai jie gimsta meilėje, tai apskritai labai smagu“, – naujienų portalui tv3.lt sakė V. Poderytė-Bernatavičė.
Vėliau ji pasidalijo ir jaukiu vaizdo įrašu, kuriame atskleidžia vaikelio lytį.
Prierašė ji rašė:
„2025-ųjų naktis iš rugsėjo 28-osios į 29-ąją.
Naktis, kuri negalėjo palaukti ryto, nes el. pašte jau kurį laiką gulėjo informacija ko laukiamės –mergaitės ar berniuko.
Be patoso, be dekoracijų, be šou.
Be makiažo, apšvietimo ir videografų.
Namuose, mylimiausių apsuptyje ir begalinėje laimėje. Jaukiai, buitiškai ir paprastai. Štai taip mes sužinojome, kas atkeliaus į mūsų gyvenimus.“
Prapjovus tortą paaiškėja, kad pora laukiasi mergaitės.
