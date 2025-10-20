Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Stilistė Marija Palaikytė atskleidė, kodėl nesekė giminės pėdomis ir netapo psichologe

2025-10-20 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 17:55

Laidoje „Naglio Šulijos horoskopas“ lankėsi žinoma stilistė Marija Palaikytė, rengianti ir TV3 žinių vedėjus. Laidoje moteris papasakojo apie tai, kodėl nesirinko sekti giminės – medikų keliu, kokią svarbą madoje turi psichologiją, meilę įtalui ir gyvenimą tarp dviejų miestų.

Laidoje „Naglio Šulijos horoskopas" lankėsi žinoma stilistė Marija Palaikytė, rengianti ir TV3 žinių vedėjus. Laidoje moteris papasakojo apie tai, kodėl nesirinko sekti giminės – medikų keliu, kokią svarbą madoje turi psichologiją, meilę įtalui ir gyvenimą tarp dviejų miestų.

0

Kalbėdama apie stilistės profesiją, moteris sakė, kad į madą žiūri plačiai – tai jai nėra vien drabužiai.

„Man visada buvo įdomi kultūra plačiąja prasme ir kūrybinės industrijos. Aš madą vertinu ne tik per drabužį, mada yra lyg nebyli kalba, kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Jeigu žmogus rengiasi – visi yra mados proceso dalyviai. Aš į madą žiūriu plačiau nei tik kas madinga šiemet, nes tai labai trumpas laikas“, – sakė ji.

Pasak laidos viešnios, jei nebūtų stilistė, vis tiek norėtų profesijos, kurioje tektų bendrauti su žmonėmis.

„Visų pirma, pamatine prasme yra meilė žmogui. Aš žmones myliu, man labai patinka bendrauti, jei nebūčiau mados srityje, būčiau kažkokioje srityje, kuri turi tiesioginį kontaktą su žmonėmis“, – teigė moteris.

„Kaip, pavyzdžiui, psichologija? “, – paklausė laidos vedėjas N. Šulija.

Nesekė šeimos pėdomis

Būtent šis klausimas paskatino Mariją papasakoti apie tai, kodėl nesekė giminės pėdomis ir netapo medike, psichologe. Anot pašnekovės, tai lėmė maištingas būdas.

„Taip, aš nenuėjau medicinos keliu vien iš tos maištingosios pusės. Esu gydytojų šeimos palikuonė, kai vaikas buvau, labai nenorėjau būti dar vienos kartos atstovu. Žiūrėdama atgal, būčiau galėjusi eiti psichologijos keliu, nes man yra labai svarbu ir gera spręsti iššūkius“, – kalbėjo M. Palaikytė.

Būtent psichologija, stilistės teigimu, žaidžia svarbų vaidmenį mados pasaulyje. Žmonės, rengdamiesi vienokiu stiliumi daug metų vėliau bijo pabandyti kažką naujo ir atsiskleisti kitokiame amplua. Marija sakė, kad tada ir tenka pasitelkti psichologines žinias.

„Psichologija labai reikalinga mados pasaulyje. Žmonės būna labai įsitikinę, kas jiems tinka. Rengiasi daug metų tame tipe, žanre. Įtikinti išbandyti naują drabužių derinį yra labai psichologinis dalykas. Padrąsinti, ryžtis pabandyti... Taip, tada gali patikti ar nepatikti.

Mano tikslas nėra priversti žmones, kad jie rengtųsi taip, kaip aš noriu. Aš noriu, kad jie jaustųsi gerai. Aprengti žmogų galima bet kurį, bet kad jis gerai atrodytų – reikia, kad jis geriau jaustųsi. Kad gerai jaustųsi – reikia pokalbio, dėmesio, laiko. Tada rezultatas yra visai kitas“, – pasakojo stilistė.

Paklausta kaip aprengtų astrologą, moteris pagyrė N. Šulijos aksesuarą bei išskyrė jų svarbą.

„Man labai patinka, kai žmogus turi kažkokį simbolį, atsikartojantį aksesuarą. Pavyzdžiui, varlytė. Tada automatiškai – autentiškas žmogaus individualumas“, – sakė laidos viešnia.

Meilė italui ir gyvenimas tarp dviejų miestų

Ji taip pat papasakojo ir apie asmeninį gyvenimą. Marija yra ištekėjusi už 15 metų vyresnio italo Fulvio Franchini, todėl gyvena tarp dviejų miestų – Vilniaus ir Florencijos. Nors toks gyvenimo būdas neretam būtų sudėtingas, pasak stilistės, tokia dinamika jai puikiai tinka.

„Puikiai. Aš visada sakau, kad tai – ne kiekvienam. Manęs dažnai to klausia. Mano atveju, aš jaučiu labai skirtingus gyvenimus“, – teigė ji.

M. Palaikytė su vyru susipažino Italijoje, tačiau nėra meilės emigrantė.

„Nesu meilės emigrantė, išvažiavau į Italiją ne dėl to, kad ištekėjau. Tarp Florencijos ir Vilniaus gyvenau nuo tada, kai baigiau magistro studijas. Studijavau mados tendencijų prognozavimo magistrą Florencijoje. Aš pabaigusi studijas važinėjau tarp miestų profesiniais tikslais, dalyvaudavau mados savaitėse. Ilgainiui, po penkerių metų, susipažinau su savo vyru“, – prisiminė ji.

Anot Marijos, Vilniuje ji daug dirba, o sugįžusi į Italiją gyvena kitokiu tempu.

„Kai esu Vilniuje – dirbu labai daug ir koncentruotai. Tada atskrendu su tokia konkrečiai pasiruošta psichologine būsena. Atbūdu dešimt dienų ir išskrendu. Tada įsijungia kitas gyvenimas. Man tokia dinamika labai tinkama, nes nemėgstu išbarstyti dėmesio, tai toks pusiausvyros rezultatas“, – kalbėjo pašnekovė.

