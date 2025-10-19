Kalendorius
Spalio 19 d.
TV3 naujienos > Žmonės

Viena pasaulinė žvaigždė „Academy Gala“ šokiravo įvaizdžiu – atvyko su kauke: ar atspėsite, kas ji?

2025-10-19 17:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Viena garsi moteris atrodo neatpažįstamai dėvėdama kūno spalvos veido kaukę „Academy Museum Gala“ renginyje. Kas ji?

„Academy Museum Gala“ svečiai (nuotr. SCANPIX)
53

0

Tai – verslininkė ir nuomonės formuotoja Kim Kardashian. Ji dalyvavo penktojoje kasmetinėje „Academy Museum Gala“ Los Andžele šeštadienį, spalio 18 d.

„Academy Museum Gala“ svečiai
(53 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Academy Museum Gala“ svečiai

44 metų SKIMS įkūrėja pasirodė stulbinančiu įvaizdžiu – ji vilkėjo kūno spalvos kaukę, dengiančią visą veidą ir plaukus, demonstruodama drastišką stiliaus transformaciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji derino veido kaukę su atitinkama korsetuota be petnešėlių suknele su drapiruotomis rankovėmis iš „Maison Margiela“ 2025 m. rudens aukštosios mados kolekcijos, priderindama ilgus kūno spalvos nagus.

Kardashian veido kaukę papuošė sluoksniuota kristalais dekoruota kaklo grandinė su žaliais brangakmeniais ir kryžiaus pakabukais, kurie taip pat buvo „Maison Margiela“ aukštosios mados dalis.

Nuomonės išsiskyrė

Stiliaus mėgėjai buvo susiskirstę dėl Kardashian veido kaukės ir derančios suknelės, dalindamiesi nuomonėmis socialiniuose tinkluose.

„Man patiko, kad ji visiškai įsipareigojo įvaizdžiui,“ – rašė vienas žmogus „Instagram“. „Tai iš tiesų įdomu,“ – sutiko kitas.

Kardashian įvaizdis „Academy Museum Gala“ renginyje priminė visą kūną dengiantį įvaizdį, kurį ji vilkėjo 2021 m. Met Gala – tada ji vilkėjo juodą kaukę, dengiančią veidą ir galvą, dalyvaudama „Balenciaga“ aprangoje.

SKIMS įkūrėja niekada nebijodavo išeiti iš komforto zonos mados srityje. Rugpjūtį ji pasirinko kitą įspūdingą įvaizdį iš „Maison Margiela“ 2025 m. rudens aukštosios mados kolekcijos, dalyvaudama Diane von Furstenberg DVF apdovanojimuose Italijoje.

Renginyje dalyvavo ir kitos garsenybės, tokios kaip Jenna Ortega, George Clooney, Cara Delevingne ir kiti.

 

