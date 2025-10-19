Lietuva ir pasaulis ėjo iš proto dėl „Labubu“ žaislų: štai kiek iš to uždirbo jų kūrėjai

Dėl beveik 50 proc. akcijų dalies „Pop Mart“ įmonėje, Wang šiemet yra apie 20 mlrd. USD turtingesnis nei 2025 m. pradžioje, reiškiantis, kad jo grynoji vertė šiais metais daugiau nei trigubai išaugo. Jis aplenkė Michael Dell, Jeff Bezos, Warren Buffett ir visus, išskyrus septynis, sąraše esančius milijardierius.
Šis pokytis pakėlė jį nuo 400-osios iki 79-osios vietos „Bloomberg“ turtingųjų reitinge, aplenkdamas žinomus milijardierius, tokius kaip Peter Thiel, kurio grynoji vertė siekia 24,2 mlrd. USD.
„Pop Mart“ akcijų vertė šoko dėl didelės paklausos, kuri virto stipriais finansiniais rezultatais. Pirmojo pusmečio pajamos per metus padidėjo tris kartus iki maždaug 13,9 mlrd. juanių, apie 1,9 mlrd. USD, o veiklos pelnas penkis kartus išaugo iki maždaug 6 mlrd. juanių. Kolekcija „The Monsters“, į kurią įeina Labubu, sugeneravo apie 4,8 mlrd. juanių — daugiau nei trečdalį visų pardavimų.
Padėjo ir dirbtinis intelektas
Wang turtas sparčiai didėja dėl žaislų, tuo tarpu kiti didžiulę grynąją vertę įgavo dėl dirbtinio intelekto.
Wang turto padidėjimas išsiskiria tuo, kad jis kilęs iš žaislų pramonės, skirtingai nei kiti didžiausi augintojai, tokie kaip „Oracle“ Larry Ellison, „Meta“ Mark Zuckerberg ir „Nvidia“ Jensen Huang, kurie šiemet padidino savo turtą pasinaudodami DI proveržiu.
„Pop Mart“ viešai pasirodė Honkongo biržoje 2020 m. gruodį, kainuodama mažiau nei 6 USD už akciją doleriais. Jos Amerikos depozitinių akcijų, prekiaujamų JAV nebiržinėje rinkoje, kaina antradienį buvo apie 44 USD.“
