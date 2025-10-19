Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas į protestus JAV reagavo DI sukurtais klipais, kuriuose jis vaizduojamas kaip karalius

2025-10-19 15:23 / šaltinis: ELTA
2025-10-19 15:23

Reaguodamas į šeštadienį visoje šalyje vykusius protestus prieš jo politiką „Karaliams – ne“, JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė dirbtinio intelekto (DI) sukurtus vaizdo įrašus, kuriuose jis vaizduojamas kaip karalius.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

1

Viename klipe, kuriuo D. Trumpas pasidalijo savo platformoje „Truth Social“, jis vaizduojamas kaip pilotas, skrendantis naikintuvu, ant kurio užrašyta „Karalius Trumpas“. Vaizdo įraše iš lėktuvo ant protestuotojų mieste, panašiame į Niujorką, krenta rudas purvas, panašus į  ekskrementus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitame vaizdo įraše, kurį anksčiau platformoje „Bluesky“ paskelbė viceprezidentas JD Vance‘as, vaizduojama, kaip DI sukurtas D. Trumpas pasipuošia karališkais valdžios ženklais – karūna, mantija ir kardu, o prieš jį ant kelių klaupiasi tokie politikai kaip demokratė Nancy Pelosi.

D. Trumpo įrašai buvo akivaizdus atsakas į protestų, kuriuose šeštadienį dalyvavo milijonai žmonių, šūkį „Karaliams – ne“. Demonstrantai reiškė nepasitenkinimą prezidento valdymo stiliumi.

Organizatorių teigimu, protestuose, kurie buvo surengti daugiau kaip 2 700 JAV miestų ir miestelių, dalyvavo beveik 7 mln. žmonių.

Judėjimas „Karaliams – ne“ kaltina D. Trumpą autoritarine elgsena. Grupė pažymėjo, kad D. Trumpas mano, jog jo valdžia yra absoliuti, tačiau, pasak jos, „Amerikoje nėra karalių“.

