Trumpas į protestus JAV reagavo DI sukurtais klipais, kuriuose jis vaizduojamas kaip karalius

Viename klipe, kuriuo D. Trumpas pasidalijo savo platformoje „Truth Social“, jis vaizduojamas kaip pilotas, skrendantis naikintuvu, ant kurio užrašyta „Karalius Trumpas“. Vaizdo įraše iš lėktuvo ant protestuotojų mieste, panašiame į Niujorką, krenta rudas purvas, panašus į ekskrementus.
Kitame vaizdo įraše, kurį anksčiau platformoje „Bluesky“ paskelbė viceprezidentas JD Vance‘as, vaizduojama, kaip DI sukurtas D. Trumpas pasipuošia karališkais valdžios ženklais – karūna, mantija ir kardu, o prieš jį ant kelių klaupiasi tokie politikai kaip demokratė Nancy Pelosi.
D. Trumpo įrašai buvo akivaizdus atsakas į protestų, kuriuose šeštadienį dalyvavo milijonai žmonių, šūkį „Karaliams – ne“. Demonstrantai reiškė nepasitenkinimą prezidento valdymo stiliumi.
Organizatorių teigimu, protestuose, kurie buvo surengti daugiau kaip 2 700 JAV miestų ir miestelių, dalyvavo beveik 7 mln. žmonių.
Judėjimas „Karaliams – ne“ kaltina D. Trumpą autoritarine elgsena. Grupė pažymėjo, kad D. Trumpas mano, jog jo valdžia yra absoliuti, tačiau, pasak jos, „Amerikoje nėra karalių“.
