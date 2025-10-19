Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV repatrijuos išgyvenusius asmenis po smūgio į povandeninį laivą Karibų jūroje

2025-10-19 11:28 / šaltinis: BNS
2025-10-19 11:28

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos siunčia du įtariamus narkotikų prekeivius atgal į Ekvadorą ir Kolumbiją po smūgio į įtariamą narkotikų kontrabandos povandeninį laivą Karibų jūroje, per kurį žuvo dar du žmonės. 

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

0

Kolumbiečių prezidentas Gustavo Petro patvirtino, kad įtariamasis iš Kolumbijos buvo repatrijuotas, tačiau apkaltino Vašingtoną nužudžius žveją per ankstesnį smūgį. 

„Man teko didelė garbė sunaikinti labai didelį NARKOTIKUS GABINANTĮ povandeninį laivą, kuris plaukė Jungtinių Valstijų link gerai žinomu narkotikų kontrabandos maršrutu“, – savo platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas, pridurdamas, kad laivas gabeno fentanilį ir kitus narkotikus. 

„Du teroristai buvo nukauti. Du išgyvenę teroristai grąžinami į savo kilmės šalis – Ekvadorą ir Kolumbiją – sulaikymui ir baudžiamajam persekiojimui“, – pridūrė jis. 

G. Petro nurodė, kad įtariamasis iš Kolumbijos bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

„Džiaugiamės, kad jis gyvas, todėl pagal įstatymus bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn“, – socialiniame tinkle „X“ parašė G. Petro.

Šis smūgis, apie kurį D. Trumpas paskelbė penktadienį, buvo naujausias beprecedentės JAV karinės kampanijos, kurios tikslas, anot jo, sustabdyti narkotikų srautą iš Lotynų Amerikos į Jungtines Valstijas, etapas.

Nuo rugsėjo JAV smogė bent į šešis laivus, daugiausiai – greitaeigius katerius. Teigiama, kad dalis jų priklauso Venesuelai. 

Vašingtonas neviešina iš kur prieš naujausią smūgį išvyko įtariamas narkotikų kontrabandos povandeninis laivas.

Slaptose džiunglių laivų statyklose pastatyti pusiau povandeniniai laivai jau daugelį metų naudojami kokainui gabenti iš Pietų Amerikos, ypač Kolumbijos, į Centrinę Ameriką ar Meksiką, dažniausiai per Ramųjį vandenyną.

Vašingtonas teigia, kad jo kampanija suduoda lemiamą smūgį narkotikų kontrabandai, tačiau nepateikė jokių įrodymų, kad nužudyti žmonės – iki šiol mažiausiai 27 – buvo narkotikų kontrabandininkai.

Ekspertai teigia, kad tokios žmogžudystės yra neteisėtos, net jei jos nukreiptos prieš patvirtintus narkotikų prekeivius.

Šeštadienį G. Petro apkaltino Vašingtoną per vieną iš smūgių nužudžius žveją ir pažeidus jo šalies suverenitetą.

„JAV vyriausybės pareigūnai įvykdė žmogžudystes ir pažeidė mūsų suverenitetą mūsų teritoriniuose vandenyse. Žvejas Alejandro Carranza (Alechandras Karansa) neturėjo jokių ryšių su narkotikų prekeiviais ir jo kasdienė veikla buvo žvejyba“, – socialiniame tinkle „X“ sakė kairiųjų lyderis.

Pranešama, kad A. Carranza žuvo žvejodamas Karibų jūroje rugsėjį per JAV pajėgų smūgį į jo laivą, matyti jo šeimos narių vaizdo įrašuose, kuriais prezidentas pasidalino platformoje „X“. 

„Kolumbijos laivas dreifavo ir buvo įjungtas nelaimės signalas, – sakė G. Petro. – Laukiame JAV vyriausybės paaiškinimų.“

G. Petro vyriausybė ne kartą kritikavo JAV kampaniją. Praėjusį mėnesį jis paragino Jungtines Tautas pradėti baudžiamąjį procesą prieš D. Trumpą dėl šių smūgių.

