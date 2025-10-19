JAV milijonai žmonių protestavo prieš Trumpą

Organizatoriai teigė, kad protestuose nuo Niujorko iki Los Andželo dalyvavo septyni milijonai žmonių, demonstracijos vyko ir nedideliuose miestuose JAV centrinėje dalyje ir net netoli D. Trumpo namų Floridoje.
„Štai kaip atrodo demokratija!“ – skandavo tūkstančiai žmonių Vašingtone prie JAV Kapitolijaus, kur jau trečią savaitę federalinė vyriausybė uždaryta dėl įstatymų leidybos aklavietės.
„Hei, hei, ho, ho, Donaldai Trumpai, eik namo!“ – šaukė protestuotojai, daugelis jų nešini Amerikos vėliavomis, iš kurių mažiausiai viena buvo apversta aukštyn kojomis, taip signalizuojant apie nelaimę.
Spalvingais plakatais žmonės buvo raginami apginti demokratiją, panaikinti Imigracijos ir muitinės tarnybą (ICE), pagrindinę instituciją, vykdančią D. Trumpo kovą su imigrantais.
Demonstrantai kritikavo, pasak jų, respublikonų milijardieriaus stiprios rankos taktiką, įskaitant išpuolius prieš žiniasklaidą, politinius oponentus ir dokumentų neturinčius imigrantus.
„Niekada nemaniau, kad pamatysiu savo šalyje mirštančią demokratiją, – AFP sakė 69 metų pensininkė Colleen Hoffman, žygiuodama Brodvėjumi Niujorke. – Mes išgyvename krizę – šio režimo žiaurumą, autoritarizmą. Manau, kad negaliu sėdėti namuose ir nieko nedaryti.“
Los Andžele protestuotojai iškėlė didžiulį balioną, vaizduojantį D. Trumpą su sauskelnėmis.
Daugelis nešėsi vėliavas, o bent viena iš jų priminė piratų anime hitą „One Piece“, ant jos buvo pavaizduotas kaukolės logotipas, pastaruoju metu tapęs pagrindiniu antivyriausybinių protestų elementu nuo Peru iki Madagaskaro.
„Kovokite su nežinojimu, o ne su migrantais“, – buvo parašyta viename užraše per protestą Hjustone, kuriame, Migracijos politikos instituto duomenimis, beveik ketvirtadalis gyventojų yra imigrantai.
Nebuvo įmanoma nepriklausomai patikrinti organizatorių pateiktų dalyvių skaičiaus. Niujorke, pareigūnų teigimu, į vieną didžiausių protestų susirinko daugiau nei 100 tūkst. žmonių, o Vašingtone minia, kaip manoma, siekė 8-10 tūkst. žmonių.
„Ne karalius“
D. Trumpo reakcija į šeštadienio įvykius buvo santūri. Jo politinės komunikacijos komanda svetainėje „X“ paskelbė dirbtinio intelekto sukurtą vaizdo įrašą, kuriame prezidentas, apsirengęs karališkais drabužiais ir su karūna, mojuoja iš balkono.
„Jie sako, kad mane vadina karaliumi. Aš nesu karalius“, – sakė jis „Fox News“ laidai „Sunday Morning Futures“.
Tačiau jo bendražygiai buvo nusiteikę kovingai: Atstovų Rūmų pirmininkas Mike‘as Johnsonas pašiepė „neapykantos Amerikai mitingą“. „Jūs ketinate suburti marksistus, socialistus, „Antifa“ šalininkus, anarchistus ir pro-Hamas‘inį kraštutinių kairiųjų demokratų partijos sparną“, – sakė jis žurnalistams.
Protestuotojai juokėsi iš tokio teiginio.
„Apsižvalgykite! Jei tai yra neapykanta, tuomet kažkam reikėtų grįžti į pradinę mokyklą“, – Vašingtone sakė 63 metų Paolo, kai minia aplink jį skandavo ir dainavo.
Kiti kalbėjo apie gilų susiskaldymą, draskantį Amerikos politiką.
„Štai ką sako dešinieji: Man tai nerūpi. Jie mūsų nekenčia“, – sakė 34 metų programinės įrangos inžinierius Tony.
„Lygių teisių šalis“
Amerikos pilietinių laisvių sąjungos atstovė Deirdre Schifeling sakė, kad protestuotojai norėjo pasakyti, jog „mes esame lygių teisių šalis“.
„Mes esame šalis, kur įstatymai taikomi visiems vienodai, tinkamo proceso ir demokratijos keliu. Mūsų niekas nenutildys“, – sakė ji žurnalistams.
Viena iš „Indivisible Project“ įkūrėjų Leah Greenberg kritikavo D. Trumpo administracijos pastangas siųsti Nacionalinės gvardijos karius į demokratų valdomus JAV miestus – Los Andželą, Vašingtoną, Čikagą, Portlandą ir Memfį.
„Tai klasikinis autoritarizmo vadovėlis: grasinti, šmeižti ir meluoti, įbauginti žmones, kad jie paklustų“, – sakė L. Greenberg.
Vašingtone vykusiame proteste Paulo sakė, kad dabartinis momentas jam primena vaikystę karinės diktatūros laikų Brazilijoje. „Mane apima neįtikėtinas deja vu pojūtis, kalbant apie priemones, kurių imamasi teisėsaugos srityje, apie asmenybės kultą“, – sakė jis.
Kreipdamasis į minią prie JAV Kapitolijaus, progresyvusis senatorius Bernie Sandersas įspėjo apie demokratijai gresiančius pavojus, kylančius valdant D. Trumpui.
„Turime prezidentą, kuris nori vis daugiau ir daugiau valdžios savo ir savo draugų oligarchų rankose“, – sakė jis, o oligarchų paminėjimas sukėlė garsų minios nepasitenkinimą.
16 metų Isaacas Harderis sakė, kad baiminasi dėl savo kartos ateities.
„Jie naikina demokratiją. Jie malšina taikius protestus ir siunčia kariuomenę į Amerikos miestus. Jie areštuoja politinius oponentus ir deportuoja žmones be tinkamo teismo proceso, – sakė jis. – Tai fašistinė trajektorija. Ir aš noriu padaryti viską, ką galiu, kad tai būtų sustabdyta.“
