Venesuelos prezidentas: planas, skirtas apsisaugoti nuo JAV keliamos grėsmės, jau parengtas

Vašingtonas kaltina N. Maduro vadovaujant „narkotikų kontrabandos ir teroristiniam“ režimui ir kalinių paleidimu iš kalėjimo bei jų siuntimu į Jungtines Valstijas.
Jungtinės Valstijos taip pat yra dislokavusios karo laivų Karibų jūros regione prie Venesuelos krantų.
Tačiau N. Maduro tvirtina, kad Vašingtonas šiais veiksmais siekia jį nuversti iš prezidento posto.
Trečiadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad davė leidimą slaptiems Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) veiksmams prieš Venesuelą ir pareiškė svarstantis atakas prieš įtariamus narkotikų kartelius šios Pietų Amerikos šalies teritorijoje.
Tačiau JAV prezidentas šiuo klausimu daugiau informacijos nepateikė.
Šie D. Trumpo komentarai sukėlė N. Maduro pasipiktinimą. Jis pasmerkė „CŽA suorganizuotus valstybės perversmus“ ir įsakė surengti karines pratybas.
„Šiandien mes užbaigėme visų šalies integruotų gynybos zonų įrengimą“, – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė Venesuelos prezidentas.
Jis taip pat paskelbė apie naujas karines pratybas, kurias pavadino „Nepriklausomybė 200“.
Trečiadienį D. Trumpas pridūrė, kad svarsto, ar išplėsti JAV karinius veiksmus prieš įtariamus Venesuelos narkotikų kartelius į sausumą po virtinės mirtinų karinių antskrydžių prieš, įtariama, narkotikus gabenančius laivus.
Per JAV atakas žuvo mažiausiai 27 žmonės.
Ekspertai abejoja, ar teisėta užsienio ar tarptautiniuose vandenyse naudoti mirtiną jėgą prieš įtariamuosius, kurie nebuvo sulaikyti ar apklausti.
Prieš suintensyvindamas karinius veiksmus, JAV Teisingumo departamentas rugpjūtį padvigubino atlygį už informaciją, padėsiančią suimti Venesuelos prezidentą, iki 50 mln. dolerių (43 mln. eurų).
D. Trumpas anksčiau yra sakęs, kad neketina pakeisti režimo Venesueloje, kaltina N. Maduro apgaule laimėjus praėjusiais metais įvykusius rinkimus ir laiko jį neteisėtu prezidentu.
Spaudimas N. Maduro praėjusią savaitę dar labiau išaugo, kai JAV remiama Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado buvo apdovanota Nobelio taikos premija už vadovavimą taikiam pasipriešinimui jo 12 metų trunkančiam valdymui.
M. C. Machado apdovanojimą dedikavo D. Trumpui, kuris pats troško šios premijos.
