Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kinija ir JAV susitarė surengti naujas prekybos derybas

2025-10-18 10:16 / šaltinis: BNS
2025-10-18 10:16

Kinija ir JAV šeštadienį susitarė ateinančią savaitę surengti naujas prekybos derybas, siekdamos išvengti dar vieno muitų mūšio.

JAV ir Kinijos vėliavos (nuotr. SCANPIX)

Kinija ir JAV šeštadienį susitarė ateinančią savaitę surengti naujas prekybos derybas, siekdamos išvengti dar vieno muitų mūšio.

REKLAMA
0

Pekinas praėjusią savaitę paskelbė apie griežtas kontrolės priemones itin svarbiai retųjų elementų pramonei, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas dėl to pagrasino 100 proc. muitais importui iš Kinijos.

D. Trumpas taip pat pagrasino atšaukti susitikimą su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, preliminariai planuotą Pietų Korėjoje vėliau šį mėnesį, Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujausias požymis, kad dvi didžiausios pasaulio ekonomikos siekia išspręsti savo ginčą, buvo Kinijos valstybinės žiniasklaidos pranešimas, kad vicepremjeras He Lifengas ir JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas šeštadienį ryte „atvirai, išsamiai ir konstruktyviai“ pasikalbėjo telefonu ir kad abi pusės susitarė kuo greičiau surengti naują prekybos derybų ratą.

REKLAMA
REKLAMA

S. Bessentas socialiniuose tinkluose sakė, kad pokalbis buvo nuoširdus ir detalus, ir kad jie kitą savaitę asmeniškai susitiks tęsti diskusijų.

REKLAMA

S. Bessentas anksčiau kaltino Kiniją retųjų elementų suvaržymais siekiant pakenkti likusiai pasaulio daliai. Retieji elementai yra būtini daugybei dalykų, nuo išmaniųjų telefonų iki valdomųjų raketų.

Kelios valandos prieš He Lifengo ir S. Bessento pokalbį telefonu televizija „Fox News“ paskelbė D. Trumpo interviu ištraukas, kuriose jis sakė, kad galiausiai vis tiek susitiks su Xi Jinpingu per APEC viršūnių susitikimą.

D. Trumpas pripažino, kad 100 proc. muitai prekėms iš Kinijos nėra tvarus dalykas.

„Tai nėra tvaru, bet toks šis skaičius (...). Jie privertė mane tai padaryti“, – sakė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)
Trumpas sako nematąs priežasties susitikti su Xi Jinpingu, grasina Kinijai muitais (3)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas susitiks su Xi Jinpingu: kitąmet ir pats vyks į Kiniją (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų