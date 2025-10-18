Kinija ir JAV susitarė surengti naujas prekybos derybas

Pekinas praėjusią savaitę paskelbė apie griežtas kontrolės priemones itin svarbiai retųjų elementų pramonei, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas dėl to pagrasino 100 proc. muitais importui iš Kinijos.
D. Trumpas taip pat pagrasino atšaukti susitikimą su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, preliminariai planuotą Pietų Korėjoje vėliau šį mėnesį, Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose.
Naujausias požymis, kad dvi didžiausios pasaulio ekonomikos siekia išspręsti savo ginčą, buvo Kinijos valstybinės žiniasklaidos pranešimas, kad vicepremjeras He Lifengas ir JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas šeštadienį ryte „atvirai, išsamiai ir konstruktyviai“ pasikalbėjo telefonu ir kad abi pusės susitarė kuo greičiau surengti naują prekybos derybų ratą.
S. Bessentas socialiniuose tinkluose sakė, kad pokalbis buvo nuoširdus ir detalus, ir kad jie kitą savaitę asmeniškai susitiks tęsti diskusijų.
S. Bessentas anksčiau kaltino Kiniją retųjų elementų suvaržymais siekiant pakenkti likusiai pasaulio daliai. Retieji elementai yra būtini daugybei dalykų, nuo išmaniųjų telefonų iki valdomųjų raketų.
Kelios valandos prieš He Lifengo ir S. Bessento pokalbį telefonu televizija „Fox News“ paskelbė D. Trumpo interviu ištraukas, kuriose jis sakė, kad galiausiai vis tiek susitiks su Xi Jinpingu per APEC viršūnių susitikimą.
D. Trumpas pripažino, kad 100 proc. muitai prekėms iš Kinijos nėra tvarus dalykas.
„Tai nėra tvaru, bet toks šis skaičius (...). Jie privertė mane tai padaryti“, – sakė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!