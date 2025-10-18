Protestuose prieš Trumpą JAV šeštadienį laukiama milijonų žmonių

Organizatoriai tikisi, kad į protestus visoje šalyje susirinks milijonai žmonių. Numatyta daugiau kaip 2 tūkst. 600 protestų. Pastaruoju metu gyventojų nepasitenkinimą, be kita ko, sukėlė Nacionalinės gvardijos karių nusiuntimas į kelis demokratų valdomus miestus.
Protestai planuojami San Franciske, Vašingtone, Bostone, Čikagoje, Atlantoje, Naujajame Orleane bei daugelyje mažesnių miestų.
Jau birželio 14 d. šimtai tūkstančių žmonių virtinėje JAV miestų dalyvavo „Karaliams – ne“ protestuose prieš D. Trumpą. Tada demonstracijų dingstis buvo karinis paradas Vašingtone, skirtas JAV kariuomenės 250 metų gyvavimo jubiliejui, kurio pageidavo D. Trumpas ir kuris sutapo su jo 79-uoju gimtadieniu.
