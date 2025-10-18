Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Witkoffas pripažįsta, kad dėl Izraelio smūgio Katarui jautėsi išduotas

2025-10-18 22:25 / šaltinis: BNS
2025-10-18 22:25

JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas šeštadienį pareiškė, kad dėl praėjusį mėnesį Izraelio įvykdyto smūgio Katarui jautėsi išduotas.

Steve'as Witkoffas  (nuotr. SCANPIX)

JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas šeštadienį pareiškė, kad dėl praėjusį mėnesį Izraelio įvykdyto smūgio Katarui jautėsi išduotas.

0

Interviu televizijai CBS S. Witkoffas sakė, kad apie Izraelio surengtą ataką Dohoje sužinojo tik kitą rytą. Šį interviu laidai „60 Minutes“ jis davė kartu su Jaredu Kushneriu, kuris yra JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas ir tarpininkavo derybose dėl Gazos Ruožo.

Kataras yra svarbus JAV sąjungininkas, tarpininkavęs nutraukiant karą tarp Izraelio ir islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ Gazos Ruože.

„Manau, kad ir aš, ir Jaredas jautėmės šiek tiek išduoti“, – sakė S. Witkoffas. 

Tąkart Izraelio surengti smūgiai Katare sustabdė netiesiogines derybas, kuriomis buvo siekiama nutraukti kovas Gazos Ruože.

„Tai turėjo metastazinį poveikį, nes Kataro, taip pat Egipto ir Turkijos atstovai buvo itin svarbūs šiose derybose, – sakė JAV pasiuntinys. – Buvome praradę katariečių pasitikėjimą. Todėl „Hamas“ pasitraukė į pogrindį, ir buvo labai, labai sunku su jais susisiekti.“

Rugsėjo pradžioje Izraelis surengė mirtinus smūgius prieš „Hamas“ lyderius Katare, ir tai buvo pirmasis toks išpuolis naftos turtingoje Persijos įlankoje, ilgą laiką buvusioje saugia.

Ši ataka, įvykdyta praėjus vos trims mėnesiams po to, kai Iranas surengė atsakomąjį smūgį JAV oro pajėgų bazei Katare.

Kataras, Vašingtonui pritarus, nuo 2012-ųjų priėmė „Hamas“ politinį biurą. 

Rugsėjo pabaigoje viešėdamas Baltuosiuose rūmuose Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu atsiprašė Kataro ministro pirmininko už šį incidentą ir pažadėjo daugiau tokių smūgių nebevykdyti.

