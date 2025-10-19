Kalendorius
Iš JAV be „Tomahawk“ raketų grįžęs Zelenskis ragina nesitaikstyti su Rusija

2025-10-19 14:47 / šaltinis: BNS
2025-10-19 14:47

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį, grįžęs iš kelionės į Jungtines Valstijas, kur jam nepavyko užsitikrinti tolimojo nuotolio raketų „Tomahawk“ perdavimo, ragino nesitaikstyti su Rusija. 

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
24

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose
FOTOGALERIJA. Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose

V. Zelenskis atvyko į Vašingtoną, kad dar kartą paprašytų JAV „Tomahawk“ raketų, tikėdamasis pasinaudoti didėjančiu JAV prezidento Donaldo Trumpo nusivylimu Rusijos vadovu Vladimiru Putinu po to, kai jų derybos Aliaskoje nedavė jokių reikšmingų rezultatų. 

Tačiau ukrainiečių lyderis liko tuščiomis rankomis, D. Trumpui tikintis naujo diplomatinio proveržio po sėkmingo taikos susitarimo Gazos Ruože. 

„Ukraina niekada neskirs teroristams jokių atlygių už jų nusikaltimus ir ir mes tikimės, kad mūsų partneriai laikysis šios pozicijos“, – socialiniuose tinkluose grįžęs iš Vašingtono parašė V. Zelenskis.

Jis paragino Europos ir Amerikos sąjungininkus imtis „ryžtingų žingsnių“.

Po ilgo ketvirtadienį įvykusio pokalbio su V. Putinu, per kurį susitarė susitikti su juo Budapešte, D. Trumpas atrodė daug optimistiškiau nusiteikęs dėl susitarimo perspektyvų.

Po penktadienio susitikimo Baltuosiuose rūmuose su V. Zelenskiu D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė, kad susitikimas buvo „labai įdomus ir šiltas, bet aš jam pasakiau, kaip ir primygtinai pasiūliau prezidentui Putinui, kad atėjo laikas sustabdyti žudynes ir sudaryti SUSITARIMĄ!“

Tuo metu Maskva pastarosiomis savaitėmis suintensyvino išpuolius prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, artėjant žiemos šalčiams palikdama tūkstančius žmonių be šildymo ir elektros. 

 „Vien šią savaitę Rusija paleido į Ukrainą daugiau kaip 3 270 atakos dronų, 1 370 valdomų aviacijos bombų ir beveik 50 įvairių tipų raketų“, – vardijo V. Zelenskis.

Ukrainos rytuose sekmadienį žuvo du žmonės ir daugiau nei dešimt buvo sužeista, neseniai pranešė Kyjivas. 

Atsakydama Ukraina suintensyvino smūgius Rusijos vakarinėms pasienio sritims, taip pat jos naftos ir dujų įrenginiams. 

Šį savaitgalį dvejose Rusijos srityse, esančiose daugiau nei 1,5 tūkst. km nuo fronto linijos, buvo apgadintos chemijos ir dujų gamyklos, pranešė vietos gubernatoriai.

Rusijos kariuomenė sekmadienį paskelbė užėmusi du kaimus Donecko ir Zaporižios srityse  pamažu stumdamasi į priekį Rytų Ukrainoje. 

Abi pusės teigė, kad per naktį perėmė dešimtis viena prieš kitą paleistų dronų.

