TV3 naujienos > Žmonės

Dainininkė Eglė Jakštytė užminė mįslę apie naują meilę: lovoje įsiamžino su paslaptingu vyru

2025-10-19 13:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 13:48

Dainininkė Eglė Jakštytė-ELLEY nustebino savo sekėjus įkeldama įrašą su paslaptingu vyru.

Juo ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Eglė Jakštytė gimtadienio kelionėje
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eglė Jakštytė gimtadienio kelionėje

Įsiamžino su vyru

Įraše Eglė guli lovoje, kai ją apglebia vyro, kurio veidas nerodomas, ranka.

Prieraše atlikėja trumpai rašė: 

„Sekmadienio rytai yra skirti lovai“.

Netrukus moteris susilaukė ir komentarų: „Nu čia dabar?“ – rašė turinio kūrėjas Naglis Bierancas.

Kiti suskubo Eglę sveikinti.

Naujienų portalui tv3.lt sisiekus su dainininke, ši komentuoti atsisakė.

Anksčiau laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“ lankėsi dainininkė, stipraus balso savininkė E. Jakštytė. Ji ne tik prakalbo, ar turi simpatiją, bet ir prisiminė nutrūkusius santykius su buvusiu sužadėtiniu.

Eglė Jakštytė nevyniojo žodžių į vatą – šiuo metu turi mažai laiko vaikščioti į pasimatymus. Visgi, vyrai dėmesį jai rodo.

„Kuris laikas mažiau skiriu savo dėmesio, nors gaunu pasiūlymų, žinučių iš vyrų, norinčių bendrauti. Bet aš žinau, kad tai užima daug laiko. Nežinau, ką rodo žvaigždės, bet simpatija tikrai yra“, – prabilo Eglė.

Ką rodo žvaigždės?

Naglis Šulja patikino, jog žvaigždės rodo, kad šeima ir artimi santykiai yra prigesę.

E. Jakštytė, nors ir yra susikoncentravusi į karjerą, džiaugiasi, kad net ir neturint laiko galima pritraukti į savo gyvenimą kitą žmogų.

Taip pat prisiminė skyrybas su buvusiu sužadėtiniu.

„Turėjau ilgametį draugą, su kuriuo buvau susižadėjusi. Tai nebuvo žmogus, nepritariantis mano buvimui scenoje. Kaip tik, mane palaikė.

Bet buvo niuansų, išsiskyrė interesai, visgi galvoju, kad, jeigu žmogus nori pakeisti kitą į sau patogesnį, ryšys baigiasi. Ateini prie taško, kai nebenori stengtis, nes susikonstruoji save“, – pasakojo atlikėja.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Nu tai dabar spakaina
Nu tai dabar spakaina
2025-10-19 14:03
Kad yra kas pradulkina seną pizę
Atsakyti
Toki tatuiruota
Toki tatuiruota
2025-10-19 14:16
Nesenai paleido is kalejimo po 20 metu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
