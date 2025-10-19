Dainininkė Eglė Jakštytė užminė mįslę apie naują meilę: lovoje įsiamžino su paslaptingu vyru

Juo ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Įsiamžino su vyru
Įraše Eglė guli lovoje, kai ją apglebia vyro, kurio veidas nerodomas, ranka.
Prieraše atlikėja trumpai rašė:
„Sekmadienio rytai yra skirti lovai“.
Netrukus moteris susilaukė ir komentarų: „Nu čia dabar?“ – rašė turinio kūrėjas Naglis Bierancas.
Kiti suskubo Eglę sveikinti.
Naujienų portalui tv3.lt sisiekus su dainininke, ši komentuoti atsisakė.
Anksčiau laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“ lankėsi dainininkė, stipraus balso savininkė E. Jakštytė. Ji ne tik prakalbo, ar turi simpatiją, bet ir prisiminė nutrūkusius santykius su buvusiu sužadėtiniu.
Eglė Jakštytė nevyniojo žodžių į vatą – šiuo metu turi mažai laiko vaikščioti į pasimatymus. Visgi, vyrai dėmesį jai rodo.
„Kuris laikas mažiau skiriu savo dėmesio, nors gaunu pasiūlymų, žinučių iš vyrų, norinčių bendrauti. Bet aš žinau, kad tai užima daug laiko. Nežinau, ką rodo žvaigždės, bet simpatija tikrai yra“, – prabilo Eglė.
Ką rodo žvaigždės?
Naglis Šulja patikino, jog žvaigždės rodo, kad šeima ir artimi santykiai yra prigesę.
E. Jakštytė, nors ir yra susikoncentravusi į karjerą, džiaugiasi, kad net ir neturint laiko galima pritraukti į savo gyvenimą kitą žmogų.
Taip pat prisiminė skyrybas su buvusiu sužadėtiniu.
„Turėjau ilgametį draugą, su kuriuo buvau susižadėjusi. Tai nebuvo žmogus, nepritariantis mano buvimui scenoje. Kaip tik, mane palaikė.
Bet buvo niuansų, išsiskyrė interesai, visgi galvoju, kad, jeigu žmogus nori pakeisti kitą į sau patogesnį, ryšys baigiasi. Ateini prie taško, kai nebenori stengtis, nes susikonstruoji save“, – pasakojo atlikėja.
