Tragiškai žuvo garsus sportininkas: jam buvo vos 35-eri

Pasak vietos žiniasklaidos, buvęs penkių sezonų MLB žaidėjas tragiškai žuvo, kai jo vairuojamą motociklą gimtajame Venesuelos mieste Valensijoje partrenkė pikapas.
Incidentas įvyko spalio 7-ąją. Po smūgio Montero buvo skubiai nugabentas į ligoninę, kur jam buvo sukelta dirbtinė koma, tačiau nuo patirtų sužalojimų jis neišgyveno.
Sekmadienį paskelbus žinią apie jo mirtį, ėmė plūsti užuojautos iš sporto pasaulio.
„Yankees“ komanda pareiškė: „Yankees“ giliai liūdi sužinojusi apie Jesús Montero mirtį. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems.“
Karjera
Komanda pasirašė sutartį su Montero 2006 metais, kai jam tebuvo 17 metų. Jis debiutavo pagrindinėje lygoje 2011-aisiais.
Montero buvo laikomas perspektyviausiu „Yankees“ žaidėju ir tapo pirmuoju 21 metų naujoku, kuriam pavyko pataikyti du „home run“.
Vėliau jis prisijungė prie „Seattle Mariners“, kur praleido dar keturis sezonus.
Partrenkęs vairuotojas buvo neblaivus
Pasak vietos pranešimų, vairuotojas, partrenkęs Montero, buvo neblaivus.
Venesuelos žurnalistas Tony Rodriguez platformoje „X“ rašė:
„Pasak šaltinių, artimų incidentui, vairuotojas buvo neblaivus ir susidūrė su motociklu. Taip pat patvirtinama, kad jis buvo intubuotas traumos šoko skyriuje dėl vietų trūkumo intensyvios terapijos skyriuje ligoninėje Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera.“
Montero paliko du vaikus, kuriuos turėjo su Venesuelos modeliu Taneth Gimenez – 11 metų dukrą Loren Alejandra ir 10 metų sūnų Jesús Alejandro.
