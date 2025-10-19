Moteris nebežino kur dėtis: vyras varpą rodo savo motinai

Ką apie tai manote jūs?
Papasakojo istoriją apie savo vyrą
Savo tapatybės atskleisti nenorėjusi moteris internete papasakojo:
„Vakar sužinojau, kad kai mano vyrui dėl antibiotikų poveikio intymioje vietoje prasidėjo grybelis, jis paprašė savo mamos, kad ji pažiūrėtų ir pasakytų, kas ten gali būti.
Jam 34-eri ir intymias vietas jis vis dar rodo mamai. Man atrodo, kad suaugęs, vedęs vyras neturėtų prašyti savo mamos, kad ji pažiūrėtų į jo lytinius organus.“
Moteris taip pat pripažino ir dar kelis dalykus, kurie ją erzina:
„Nėra visai jokių ribų. Ji atplėšia jo gautus laiškus, kurie vis dar keliauja jos adresu, o tai mane labai erzina – jis yra suaugęs vyras ir jau turi savo šeimą.“
Šis įrašas susilaukė daug reakcijų forume. Daugelis žmonių rašė, kad toks elgesys – tikrai keistas.
Vienas pritarė: „Taip, tai keista, nebent jo mama yra gydytoja, ir net tokiu atveju – nežinau“.
