TV3 naujienos > Žmonės

Moteris nebežino kur dėtis: vyras varpą rodo savo motinai

2025-10-19 19:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-19 19:20

„Mumsnet“ naudotoja papasakojo savo siaubingą istoriją – jos 34 metų vyras dėl intymios sveikatos klausimu kreipėsi į savo motiną.

Liūdna moteris (nuotr. 123rf.com)

3

Ką apie tai manote jūs?

Papasakojo istoriją apie savo vyrą

Savo tapatybės atskleisti nenorėjusi moteris internete papasakojo:

„Vakar sužinojau, kad kai mano vyrui dėl antibiotikų poveikio intymioje vietoje prasidėjo grybelis, jis paprašė savo mamos, kad ji pažiūrėtų ir pasakytų, kas ten gali būti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jam 34-eri ir intymias vietas jis vis dar rodo mamai. Man atrodo, kad suaugęs, vedęs vyras neturėtų prašyti savo mamos, kad ji pažiūrėtų į jo lytinius organus.“

Moteris taip pat pripažino ir dar kelis dalykus, kurie ją erzina:

„Nėra visai jokių ribų. Ji atplėšia jo gautus laiškus, kurie vis dar keliauja jos adresu, o tai mane labai erzina – jis yra suaugęs vyras ir jau turi savo šeimą.“

Šis įrašas susilaukė daug reakcijų forume. Daugelis žmonių rašė, kad toks elgesys – tikrai keistas.

Vienas pritarė: „Taip, tai keista, nebent jo mama yra gydytoja, ir net tokiu atveju – nežinau“.

