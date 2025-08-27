Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Lietuvos rekordininkę motinystė pristabdė tik trumpam: į varžybas sugrįžo po mėnesio

2025-08-27 14:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 14:57

Penktadienį, rugpjūčio 29-ąją, Kauno Nemuno saloje vyks „Manvesta naktinis bėgimas“, išsiskiriantis ypatinga renginio atmosfera. Tamsiuoju paros metu, tarp įvairių šviesos instaliacijų ir lydimi trankios muzikos, varžysis beveik 1000 bėgimo entuziastų, o nugalėtojos titulą bandys apginti Lietuvos rekordininkė Gitana Akmanavičiūtė.

Gitana Akmanavičiūtė | Roko Lukoševičiaus nuotr.

0

„Visi pasipuošę šviečiančiomis instaliacijomis, atmosfera – šventinė, o ir pats bėgimas sukuria tokią nuotaiką, kai norisi ne tiek varžytis rezultatui, bet dalyvauti. Bėgama ratais saloje, daug palaikančių, o tai irgi labai džiugina ir kelia nuotaiką. Su tokiomis nuotaikomis grįžtu dalyvauti ir šiemet“, – sakė G. Akmanavičiūtė.

Kauno ir Vilniaus maratonų nugalėtoja „Manvesta naktiniame bėgime“ varžysis 10 km distancijoje. Beje, šių metų kovą tituluota ultra bėgikė antrąkart tapo mama, o į varžybų sūkurį sugrįžo praėjus vos mėnesiui po sūnaus gimimo.

„Sekasi gerai, pernai naktinis bėgimas buvo tarsi simbolinis sezono uždarymas. Pusę metų teko pailsėti, nebėgti, bet dabar jau grįžinėju ir visai neblogai tas greitis kyla. Kaip sakoma, raumenys turi atmintį. Manau, kad bėgant 10 km jau galima parodyti visai neblogą rezultatą. Ištvermei, ilgesnėms distancijoms, dar reikia padirbėti, bet šioje distancijoje, manau, bus gerai“, – pasakojo G. Akmanavičiūtė.

Jau po mėnesio Lietuvos 100 km bėgimo rungties rekordininkės lauks pasaulio bekelės bėgimo čempionatas, kuriame ji varžysis sau kukliame 45 km nuotolyje.

„Ruošiuosi su mažyliu po mėnesio vykti į pasaulio bekelės bėgimo čempionatą. Šiemet dar pasirinkau trumpesnę distanciją, 45 km – juokingai atrodo, kad tai trumpesnė (juokiasi – aut. past.). O pavasarį laukia ir Kauno „Akropolio“ maratonas, man kaip kaunietei visą laiką savas ir privalomas, jei tik būnu Lietuvoje“, – planais pasidalijo ultra bėgikė.

„Manvesta naktiniame bėgime“ dalyviai gali išbandyti jėgas 10 km, 4 km bei 2 km nuotoliuose. Pastarojoje organizatoriai kviečia dalyvauti su keturkojais augintiniais.

„Pernai dalyviai buvo patenkinti naująja trasa, vingiuojančia Nemuno saloje – nėra papildomo srauto automobilių, o vieta labai tinkama bėgimui. Pats formatas – bėgimas naktį – yra neįprastas, bet labai smagus. Daug šviesų ir daug trankios muzikos, kas šiais laikais yra populiaru, – sakė renginio organizatorius Gytis Šumskas. – Šiame bėgime skatiname judėti su savo augintiniais, o 2 km trasa yra tinkama prabėgti ar praeiti su augintiniu, nepalikti jo namuose. Renginys – daugiau šventė, kviečiame visus smagiai praleisti laiką ir pasipuošti šviečiančiais atributais.“

2 km varžybų pradžia – 21 val., o 4 km ir 10 km dalyviai varžysis valanda vėliau. Po naktinio bėgimo organizatoriai kviečia į Nemuno saloje vyksiančias dūzges.

