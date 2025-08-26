Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Aleksandras Sorokinas Italijoje pagerino savo 100 km bėgimo rezultatą

2025-08-26 12:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 12:35

„Varžybos buvo įdomios, itin aukšto lygio. Buvau gerai pasirengęs, todėl pagerinau savo rezultatą net daugiau nei minute. Daug kentėjau trasoje, atidaviau viską, ką turėjau ir dar daugiau“, – po išskirtinio iššūkio 100 kilometrų lenktynėse Italijoje sakė daugkartinis pasaulio bėgimo rekordininkas Aleksandras Sorokinas.

Aleksandras Sorokinas | Organizatorių nuotr.

0

„Adidas“ sukvietė penkis pačius geriausius ilgų distancijų bėgikus, sukūrė unikalius bėgimo batelius bei aprangą – projektas truko šešis mėnesius. Specialiai bėgimui buvo pasirinkta speciali 12,5 kilometrų ilgio bėgimo trasa, kurioje važiuoja greičiausi pasaulio automobiliai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenktynių trasoje buvo siekiama ne tik pagerinti 100 kilometrų bėgimo pasaulio rekordą, bet ir pasiekti tai, ko iki šiol niekam nebuvo pavykę padaryti – įveikti 100 kilometrų per 6 valandas.

Nors bėgimas vyko naktį, tvyrojo 22 laipsnių karštis. Varžybos nebuvo oficialios, nes naudotos technologijos, kurios nėra patvirtintos pasaulinės lengvosios atletikos federacijos.

Tik prasidėjus lenktynėms visi bėgikai bėgo drauge, tačiau vėliau išsiskyrė – du atletai neatlaikė tempo. Kova virė tarp trijų bėgikų: lietuvio, Pietų Afrikos Respublikos sportininko Sibusiso Kubhekos bei amerikiečio Charlie Lawrence'o. Greičio ir ištvermės savybėmis pasižymėjo afrikietis, kuris finišo liniją kirto pirmas. Jis distanciją įveikė per 5 val. 59 min. 20 sek. C. Lawrence'as – antras (6 val. 03 min. 45 sek.), A. Sorokinas – trečias (6 val. 4 min. 10 sek.).

„Visų mano pastangų neužteko ir šiąnakt greitesni buvo Sibusiso su Charlie. Nenusimenu, nes padariau, ką šiai dienai galėjau. Pailsėsiu ir pradėsiu ruoštis naujiems iššūkiams“, – po lenktynių mintimis dalijosi 11 kartų pasaulio rekordus gerinęs A. Sorokinas.

