Pirmą kartą Lietuvoje surengtas nacionalinis iaido čempionatas

Iaido (居合道) – tai japonų kovos menas, orientuotas į nuolatinę parengtį ir gebėjimą sklandžiai bei tiksliai panaudoti kardą. Lietuvoje ši disciplina iki šiol vystėsi greta kendo, o nuo šiol žengia savarankišką kelią – su nacionaliniais čempionatais ir pasiruošimu Europos iaido čempionatui, kuris lapkritį vyks Prahoje, Čekijoje.
Čempionate dalyvavo „Geležinio Vilko kendo klubas“ (Vilnius), „Daishinkan“ (Kaunas), Vilniaus universiteto Kendo klubas (Vilnius) ir „Kyumeikan“ (Kaunas). Varžybose kovojo tiek pameistrio (KYU), tiek meistro (DAN) lygį pasiekę iaidokos.
Čempionato rezultatai
KYU rungtis
I vieta – Andrius Markevičius (VUKK)
II vieta – Darius Kavaliauskas (GV)
III vieta – Alivija Deviatnikova (VUKK)
Kovos dvasios prizas – Alivija Deviatnikova (VUKK)
DAN rungtis
I vieta – Edgaras Platelis (GV)
II vieta – Mona Jančytė (GV)
III vieta – Agnė Zagrakalytė-Platelienė (GV)
III vieta – Rokas Bagdzevičius („Daishinkan“)
Kovos dvasios prizas – Tomas Bagdonas („Daishinkan“)
Čempionato metu taip pat buvo pagerbti asmenys, kurių pastangos reikšmingai prisidėjo prie kendo ir iaido plėtros Lietuvoje. LKA prezidentas Mykolas Maciulevičius įteikė padėkos raštus E. Gomez, G. Loncelle („Butokukan“), E. Plateliui („Geležinio Vilko kendo klubas“) ir A. Motiejūnui (Lietuvos kariuomenės kendo klubas).
„Šis čempionatas ne tik žymi iaido disciplinos brandą Lietuvoje, bet ir atveria kelią mūsų kovos meno propaguotojams kryptingai ruoštis tarptautiniams iššūkiams. Bendradarbiavimas tarp klubų ir tarptautinių partnerių leidžia mūsų bendruomenei augti“, – sakė LKA prezidentas Mykolas Maciulevičius.
