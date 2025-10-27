Iš dėl kūno pokyčių kritikuotos Nelly Furtado – skaudi žinia

Po daugiau nei dvidešimties metų dėmesio centre itin populiari dainininkė paskelbė apie savo sprendimą – kol kas“ traukiasi iš koncertinės veiklos. 46-erių metų atlikėja, išgarsėjusi hitu I’m Like a Bird, emocingą žinutę paskelbė „Instagram“ paskyroje, minėdama 25-ąsias savo debiutinio albumo Whoa, Nelly! metines, pranešė Mirror.
Pranešė apie naują etapą
Ji rašė: „Nusprendžiau pasitraukti iš pasirodymų artimiausioje ateityje ir imtis kitų kūrybinių bei asmeninių veiklų, kurios, manau, labiau tinka šiam mano gyvenimo etapui. Labai mėgavausi savo karjera ir vis dar myliu muzikos kūrimą – visada į tai žiūrėjau kaip į pomėgį, kuris tapo mano darbu. Visada save laikysiu dainų autore.“
„Grammy“ laureatė iš Kanados, sukūrusi tokius hitus kaip Promiscuous, Maneater ir Say It Right, pastaruosius metus praleido sugrįždama į pasaulio scenas po to, kai „TikTok“ platformoje vėl išpopuliarėjo jos muzika.
Kalbėdama apie netikėtą sugrįžimą, Nelly sakė: „Tai, kad tiek daug žmonių vėl atranda mano muziką, yra neįtikėtina ir džiuginanti patirtis. Buvo taip smagu vėl lipti ant scenos, matyti iš arti, kokią ilgalaikę galią turi gera muzika. Tai privertė mane vėl patikėti magija.“
Savo įraše atlikėja taip pat išreiškė dėkingumą gerbėjams ir bendraautoriams, padėjusiems jai įgyvendinti svajones: „Esu dėkinga už visus tuos metus pilnus linksmybių, bendrystės ir stebuklų. Begalinė padėka visiems, kurie klausė mano muzikos, jautė jos vibracijas ir lankėsi mano koncertuose. Myliu jus ir jūsų atviras širdis.“
„Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie padėjo man įgyvendinti mano popmuzikos svajones – tiek kūrybiniu, tiek organizaciniu lygmeniu. Dėkoju visiems nuostabiems bendradarbiams ir ištikimiems palaikytojams. O naujai menininkų kartai linkiu daugelio metų vaisingos ir aistringos kūrybos.“
Prie įrašo Nelly pridėjo savo karjeros pradžios nuotrauką ir vaizdo įrašą iš pastarojo pasirodymo Berlyno „Citadel Music Festival“. „Antrasis kadras – aš šią vasarą Berlyne, pagaliau suprantanti, ką reiškia gauti gėlių. Ačiū ir labanakt! Nelly“, – rašė ji.
Atsakė kritikams
Atlikėjos sprendimas pasitraukti priimtas po itin aktyvios vasaros. Šiemet ji sulaukė daug dėmesio dėl savo įspūdingo pasirodymo Mančesterio „Pride“ festivalyje, kur vilkėjo žaismingus „optinės iliuzijos“ marškinėlius su užrašu „Whoa Nelly“ – tai buvo nuoroda į jos debiutinį albumą.
Šis įvaizdis buvo šmaikštus atsakas kritikams, komentuojantiems jos išvaizdos pokyčius. Nelly anksčiau viešai pasisakė prieš kūno gėdinimą ir skatino meilę sau bei pozityvų požiūrį į savo kūną.
Tąkart ji rašė: „Šiemet iš naujo pajutau estetinį spaudimą, susijusį su mano darbu. Tačiau kartu patyriau dar neregėtą meilės sau ir tikro pasitikėjimo savimi lygį.“
