Nelly Furtado davė kirtį kūno kritikams: ant scenos pasirodė su žinute

46-erių atlikėja, pastaraisiais mėnesiais išdidžiai demonstruojanti savo figūrą koncertinio turo metu, susilaukė ir nemalonių komentarų iš piktų internautų. Vienas rašė:
„O Dieve! Kas nutiko Nelly Furtado?“ Tačiau dainininkė pasirinko šmaikštų ir stilingą atsaką – festivalyje ji vilkėjo optinės iliuzijos marškinėlius su užrašu „Whoa Nelly“, kurie vizualiai vaizdavo liekną moters kūną, rašo mirror.co.uk.
Marškinėlių nugaroje buvo atvaizduota tatuiruotė „Better Than Ever“ – nuoroda į Nelly 2024 m. singlą tuo pačiu pavadinimu. Tą pačią frazę buvo galima pamatyti ir ant jos margų batų.
Sceninį įvaizdį Furtado užbaigė įspūdinga ilga kasa, tinklinėmis kojinėmis ir juodais apatiniais, kuriuos be kompleksų pademonstravo susižavėjusiai publikai.
Moteris vis dažniau kalba apie figūrą
Nuo savo debiutinio albumo Whoa, Nelly! (2000 m.) išgarsėjusi dainininkė pastaruoju metu vis dažniau kalba apie kūno pozityvumą. Vasario mėnesį ji socialiniuose tinkluose dalijosi nuotrauka su bikiniais ir parašė:
„Turėkite kūno neutralumo 2025-uosius, bet svarbiausia – mylėkite visa širdimi. Ačiū už visus prisiminimus šiais metais.“
„Maneater“ atlikėja taip pat prisipažino, kad pastaruoju metu aiškiau nei bet kada pajuto estetinio spaudimo iš savo profesijos, tačiau kartu atrado gilesnę savimeilę ir tikrą vidinį pasitikėjimą.
Ji atskleidė, jog buvo priversta imtis teisinių veiksmų prieš internete veikiančius „šarlatanus“, kurie skleidė klaidinančią informaciją apie jos grožio paslaptis. Nelly pabrėžė, kad niekada nėra dariusis veido ar kūno plastinių operacijų ar implantų, išskyrus neseniai pasidarytus dantų laminatus.
Pasak jos, jaunatvišką odą padeda išsaugoti ne chirurgija, o „senamadiškas kosmetologas“, kurį ji lanko nuo 20-ies metų ir iš kurio perka kremus bei serumus.
