Garsios dainininkės koncerte – aistrų proveržis: plinta moterų muštynių vaizdo įrašas

Incidentas įvykęs, įvykęs spalio 20 d., buvo įamžintas vaizdo įraše, paskelbtame „TikTok“.
Paviešintas įrašas
Įraše matyti, kaip viena moteris šoka prie pat scenos ir pabučiuoja į kamerą, filmuojančią atlikėjus. Tuomet prie jos priartėja trečia moteris ir stumteli ją, prasideda konfliktas, pranešė Unian.
Netrukus, kai pagrindinė vaizdo įrašo herojė toliau šoka, prie jos priartėja kita moteris ir trenkia jai į veidą. Vaizdo įrašas tuo baigiasi.
Bužinskaja pasidalijo įrašu savo „Instagram“ paskyroje, ragindama gerbėjus išlaikyti sveiką protą ir elgtis atsakingai. Ji užsiminė, kad moteris įraše galėjo būti neblaivi ir kad kilo konfliktas su jos dukra, kuriai moteris rodė nepadorius gestus:
„Aš myliu visus, bet turi būti sveikas protas ir atsakomybė. Labai liūdna matyti, ypač kai moterys mušasi.“
Dainininkė pabrėžė, kad tokie incidentai sukelia nerimą atlikėjams, ir tikisi, jog šis įvykis netrukdė kitiems gerbėjams mėgautis koncertu.
