Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Garsios dainininkės koncerte – aistrų proveržis: plinta moterų muštynių vaizdo įrašas

2025-10-24 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 07:30

Internete plinta vaizdo įrašas iš muštynių koncerte. Jos kilo tarp žiūrovių Jekaterinos Bužinskajos ir Michailo Gritskano koncerte Mikolajive, Ukrainoje.

Muštynės koncertė (nuotr. soc. tinklų)

Internete plinta vaizdo įrašas iš muštynių koncerte. Jos kilo tarp žiūrovių Jekaterinos Bužinskajos ir Michailo Gritskano koncerte Mikolajive, Ukrainoje.

REKLAMA
0

Incidentas įvykęs, įvykęs spalio 20 d., buvo įamžintas vaizdo įraše, paskelbtame „TikTok“.

Paviešintas įrašas

Įraše matyti, kaip viena moteris šoka prie pat scenos ir pabučiuoja į kamerą, filmuojančią atlikėjus. Tuomet prie jos priartėja trečia moteris ir stumteli ją, prasideda konfliktas, pranešė Unian.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus, kai pagrindinė vaizdo įrašo herojė toliau šoka, prie jos priartėja kita moteris ir trenkia jai į veidą. Vaizdo įrašas tuo baigiasi.

REKLAMA
REKLAMA

Bužinskaja pasidalijo įrašu savo „Instagram“ paskyroje, ragindama gerbėjus išlaikyti sveiką protą ir elgtis atsakingai. Ji užsiminė, kad moteris įraše galėjo būti neblaivi ir kad kilo konfliktas su jos dukra, kuriai moteris rodė nepadorius gestus:

„Aš myliu visus, bet turi būti sveikas protas ir atsakomybė. Labai liūdna matyti, ypač kai moterys mušasi.“

Dainininkė pabrėžė, kad tokie incidentai sukelia nerimą atlikėjams, ir tikisi, jog šis įvykis netrukdė kitiems gerbėjams mėgautis koncertu.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų