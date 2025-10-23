Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Po mamos nužudytų mergaičių tragedijos prabilo jų tėtis: žodžiai veria širdį

2025-10-23 19:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 19:58

Helenuvo Piervšy kaimą (Didžiosios Lenkijos vaivadija) sukrėtė neįsivaizduojama tragedija. Pavyzdinga žmona ir motina – 32 metų Karolina – sekmadienio, rugpjūčio 31-osios, vakarą buvo rasta negyva kartu su dviem mažametėmis dukromis. Jų kūnus po sodybos šulinio dangčiu aptiko moters vyras Mateusz. 

Tragedija Lenkijoje (nuotr. Facebook ir nuotr. 123rf.com)

1

Sekmadienio, rugpjūčio 31-osios, vakarą įvyko šiurpi šeimos tragedija. Karolina išsiuntė savo vyrą Mateusz į vaistinę. Kai šis grįžo, namuose neberado nei žmonos, nei dukrų – Gabrysios ir Antosios. Išėjęs į lauką vyras pastebėjo atidengtą šulinio dangtį ir šalia jo – kraujo pėdsakus. Tą akimirką jis suprato, kad nutiko kažkas labai blogo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mateusz nedelsdamas iškvietė pagalbą. Tačiau buvo jau per vėlu. Karolina buvo mirusi, o mergaitės, kurios nekvėpavo, buvo nugabentos į ligoninę. Kova už jų gyvybes truko pusantros valandos, tačiau gydytojai buvo bejėgiai – mergaičių gyvybės užgeso dėl stiprios hipotermijos.

Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl dviejų ar daugiau žmonių nužudymo. Pirminiai duomenys rodo, kad Karolina įmetė šešiametę Antosią ir septynerių Gabrysią į šulinį, tada atėmė savo gyvybę. Žinoma, kad Karolina ilgą laiką gydėsi pas psichiatrus. Ji paliko atsisveikinimo laišką, tačiau, kaip skelbia Lenkijos žurnalistai, jame neatskleidė savo veiksmų motyvų.

Širdį veriantys žodžiai

Šeima buvo gerbiama ir vertinama vietos bendruomenėje. Gyventojai gražiai atsiliepia ir apie Mateusz. Prieš kelias dienas vyras savo socialiniuose tinkluose paskelbė žmonos bei dukrų nuotrauką ir prie jos parašė jautrius žodžius:

„Esu su jumis širdimi ir siela, kūnu – čia, žemėje, iki mūsų susitikimo... Kelias be jūsų – neįsivaizduojamai sunkus, bet einu toliau, nes gyvenimas tęsiasi! Jūsų atminimui, mano Gyvenime!“

Įrašas sulaukė daugybės komentarų – internautai reiškė užuojautą ir palaikymą gedinčiam vyrui.

Tyrėjai kol kas vengia viešinti tyrimo eigą. Vis dėlto, neoficialiai teigiama, kad pareigūnai yra tikri dėl įvykių sekos ir nepriskiria atsakomybės niekam kitam, išskyrus mergaičių motiną.

 

