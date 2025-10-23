Tragedija sukrėtė bendruomenę: žuvo per lietų ir didelį vėją maudytis išplaukę vyrai

Incidentas įvyko trečiadienio, spalio 22-osios, pavakarę, apie 17 valandą, Frankstono paplūdimyje, esančiame pietrytinėje Melburno dalyje, rašo mirror.co.uk.
Lūžo banglentė
Pasak policijos, vienas iš vyrų tuo metu banglentėmis plaukiojo jūroje, kai sulūžo jo lenta. Tai pamatęs draugas puolė į vandenį, norėdamas jį išgelbėti, tačiau abu netrukus pradėjo skęsti. Į įvykio vietą atskubėjo gelbėjimo tarnybos ir policijos sraigtasparnis, tačiau išgelbėti vyrų nepavyko – jie žuvo vandenyje.
Policija patvirtino, kad abu vyrai gyveno Frankstone, tačiau jų tapatybės dar oficialiai nepatvirtintos artimųjų. Pasak ABC News, britų pilietis buvo 36 metų, o jo draugas – 43-ejų.
Frankstono meras Krisas Bolamas trečiadienio vakarą išplatino pareiškimą, reiškiantį užuojautą žuvusiųjų artimiesiems.
„Su giliu liūdesiu pranešu apie dviejų žmonių žūtį šiandien Frankstono paplūdimyje per ekstremalius vėjo gūsius. Frankstono bendruomenės vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą jų šeimoms, draugams ir artimiesiems. Mes dalijamės jūsų skausmu ir esame su jumis šiuo sunkiu metu.“
Meras pabrėžė, kad ši tragedija primena gamtos jėgų galią ir pavojus, kuriuos kelia audringi orai.
„Meteorologijos biuras šią savaitę įspėja apie stiprius vėjo gūsius, audringą jūrą ir pavojingas sąlygas pakrantėse. Raginame visus gyventojus, lankytojus, žvejus ir poilsiautojus būti itin atsargius, sekti orų įspėjimus ir vengti pavojingų vietų.“
Jis taip pat pranešė, kad artėjant vasarai savivaldybė sustiprins paplūdimio saugumą – bus ilginamos gelbėtojų darbo valandos, įrengiami papildomi įspėjamieji ženklai ir aiškiai komunikuojama apie pavojingas sąlygas.
„Mūsų tikslas – užtikrinti žmonių saugumą, ypač kai oro sąlygos keičiasi taip greitai. Dėkojame visiems, dalyvavusiems drąsiame gelbėjimo bandyme, ir reiškiame užuojautą visiems, kuriuos palietė ši nelaimė.“
Policija perspėja
Ketvirtadienį spaudos konferencijoje policijos inspektorė Melissa Nixon teigė, kad žuvęs britas buvo mažai patyręs banglentininkas.
„Atrodo, kad jis dar tik mokėsi plaukti banglente. Jo draugas pamatė, kad šis skęsta, ir puolė gelbėti, tačiau abu pateko į bėdą,“ – sakė ji.
Inspektorė pabrėžė, kad tokios oro sąlygos buvo visiškai netinkamos banglenčių sportui – net ir patyrusiems sportininkams.
„Tokiu oru lipti į vandenį yra rizika, kuri kelia pavojų ne tik sau, bet ir kitiems – tiems, kurie mėgina jus išgelbėti bei gelbėjimo tarnyboms,“ – perspėjo ji.
Vienas iš policijos pareigūnų, dalyvavusių gelbėjimo operacijoje, buvo nesunkiai sužeistas ir gydomas ligoninėje.
