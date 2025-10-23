Po sunkios ligos mirė buvusi ilgametė Vilniaus tarybos narė: jai buvo vos 43-eji

Apie šią netektį savo Facebook paskyroje rašė Valdemaras Tomaševskis.
Pranešė apie netektį
Facebook jis rašė:
„Po sunkios ligos mirė aktyvi lenkų bendruomenės Lietuvoje aktyvistė Edyta Szyszko. Iš visos širdies atsidavusi lenkų puoselėjimo ir kraujavimo reikalui Vilniaus krašte. Ji paliko savo vyrą Denisą, sūnų Marciną ir dukrą Kariną.
Edyta Szyszko gimė 1982 m. rugsėjo 15 d. Grzegorzewe, patriotinėje Antoni ir Irenos Mielków šeimoje. Lenkijos Grzegorzew vidurinės mokyklos pirmosios populiarinimo abiturientas. Technologijos universitete vyko bakalauro ir magistro studijos. Giediminas ir Mykolo Romerio universitetas Vilniuje.
Edyta Szyszko buvo ilgametė direktoriaus tarybos narė ir Lietuvos lenkų rinkimų kampanijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos – sekretorė. Dėl daugelio tūkstančių rinkėjų valios ji dvi kadencijas ėjo Vilniaus miesto tarybos nario pareigas. Iki paskutinės gyvenimo akimirkos ji buvo ir Lietuvos lenkų sąjungos Grzegorzewo rato prezidentė bei Lenkijos meno rinktinės „Grzegorzanie“ narė. Ji buvo aktyvi daugelio Lenkijos įmonių ir partijų bendraorganizatorė, ilgametė šeimos turizmo ralio ZPL ir AWPL direktorė Bieliszki.
Edyta Szyszko prisimins kaip žmogų be galo šiltą, labai nuoširdų, visada besišypsantį, spinduliuojantį pozityvia energija. Reiškiame gilią užuojautą liūdesyje ir neviltyje panardintą Editos Šventosios atminties šeimai, draugams ir bendraminčiams.
Tegul gerasis Dievas priima ją į savo karalystę.“
