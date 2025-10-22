Užgeso žinomo muzikanto gyvybė: „Tavo muzika skambės amžinai“

Po liūdnos žinios pasidalijimo „Fodera Guitars“ „Instagram“ greitai sulaukta daugybės pagarbos žinučių, nors mirties priežastis nebuvo atskleista, pranešė METRO.
„Esame giliai sujaudinti sužinoję apie Anthony Jackson – vieno įtakingiausių ir novatoriškiausių bosistų muzikos istorijoje – netektį. Anthony įtaka siekė toli už pačių natų ribų.
Jis išplėtojo šešiastygę kontraboso gitarą, revoliucionizuodamas elektrinio boso vaidmenį dailės, džiazo, fanko ir kitų žanrų muzikoje“, – rašė įmonė.
Jackson bendradarbiavo su gitarų gamintoju nuo 80-ųjų ir yra žinomas kaip modernios šešiastygės bosinės gitaros kūrėjas.
„Išreiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo šeimai, gerbėjams visame pasaulyje ir visiems, kurių gyvenimą palietė jo muzika. Pagerbsime jį toliau siekdami meistriškumo mūsų amatuose – įkvėpti jo pavyzdžio. Ramybė tau, Anthony. Bosinės muzikos pasaulis visada bus turtingesnis dėl tavo indėlio“, – pridėjo jie.
Jautrūs žodžiai
Gitaristas Al Di Meola pasidalijo: „Giliai sujaudintas sužinojęs apie mano brangaus draugo ir legendinio bosisto Anthony Jackson netektį.
Anthony buvo vienas iš nepaprastiausių muzikantų, su kuriais man teko groti – tikras novatorius, kurio genialumas šešiastygėje kontraboso gitaroje pakeitė modernią muziką. Jo skambesys, preciziškumas ir siela buvo neprilygstami… Ramybė tau, brolau. Tavo muzika skambės amžinai.“
Michael Camilo rašė: „Sutrikęs dėl mano ilgamečio brangaus draugo ir didžiojo bosisto Anthony Jackson netekties. Vienintelė tokia asmenybė, tikras genijus ir novatorius.
Buvo garbė dalintis tiek daug nuostabių muzikos kūrimo metų ir artimos draugystės su tavimi. „Antonio“, tavęs labai trūks, bet gražūs prisiminimai amžinai gyvens mūsų širdyse. Ramybė tau, mano drauge, kol vėl susitiksime.“
Jackson nuo 70-ųjų dirbo kaip itin ieškomas studijinis muzikantas. Jo muzika skamba Robert Flack, Chaka Khan, The Bee Gees, Diana Ross, Simon and Garfunkel albumuose bei Madonnos debiutiniame albume.
