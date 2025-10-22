Tiesioginiame eteryje staiga sukniubo 63-ejų politikas: mirė ištikus infarktui

63-ejų politikas, vienas iš Unión Cívica Radical (UCR) partijos narių, sukniubo vos po kelių minučių nuo laidos pradžios. Kaip pranešė „Ynet News“, kiti debatų dalyviai ir vedėjai nedelsdami bandė suteikti jam pagalbą.
Politikas mirė tiesioginio eterio metu ištikus širdies smūgiui
Liudininkai teigė, kad H. Damiani prieš prarandant sąmonę sunkiai kvėpavo. Vaizdo įraše iš transliacijos matyti, kaip vienas iš svečių sugriebė jo ranką jam alpstant, rašo economictimes.indiatimes.com.
Laidos, pavadintos „Dólar Blue“, komanda nedelsdama iškvietė medikus. Buvęs sveikatos ministras Walteris Villalba bandė jį gaivinti, kol atvyko greitoji pagalba. H. Damiani buvo skubiai nugabentas į Madriaga ligoninę Posadase, kur buvo konstatuota jo mirtis ištikus infarktui.
Po tragedijos H. Damiani palaikai buvo pašarvoti UCR būstinėje Posadase, kad visuomenė galėtų atsisveikinti ir ištarti paskutinį „sudie“. Politiniai lyderiai, kolegos ir piliečiai reiškė užuojautą dėl jo netikėtos mirties.
H. Damiani, patyręs palitikas, daugelį metų buvo susijęs su UCR partija. Jo karjera tęsėsi dešimtmečius – nuo 2001 m. jis dirbo Nacionaliniame Kongrese, kur vadovavo Baudžiamosios teisės komitetui. Jis taip pat ėjo pareigas Misiones provincijos įstatymų leidžiamojoje valdžioje ir vėliau tapo UCR provincijos prezidentu.
Pastaraisiais metais H. Damiani buvo parlamento rinkimų sąraše kartu su Gustavo González, Guadalupe Kolodziej ir Nicolás Godoy. Rinkimai turėjo vykti vos po 10 dienų nuo jo mirties.
Po politiko mirties – užuojautos žinutės
Emocingoje žinutėje socialiniame tinkle X (anksčiau „Twitter“) partija UCR parašė:
„Su liūdesiu atsisveikiname su didžiu aktyvistu ir lyderiu iš Misiones – Hernanu Damiani. Jis mirė vakar, gindamas savo idėjas debatų metu.
Jis buvo provincijos įstatymų leidėjas ir nacionalinis deputatas, svariai pasisakęs prieš Menemizmo atakas 9-ajame dešimtmetyje. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir draugams.“
Po netikėtos Argentinos opozicijos lyderio mirties politikai ir kolegos ėmė dalintis užuojautos žinutėmis.
Senatorius Víctoras Zimmermannas sakė: „Apgailestauju dėl mūsų partijos kolegos Hernano Damiani mirties. Reiškiu užuojautą jo šeimai ir draugams šiuo skausmingu metu.“
Misiones gubernatorius Hugo Passalacqua rašė socialiniuose tinkluose: „Su giliu liūdesiu ir šoku priėmiau netikėtą žinią apie Hernano Damiani mirtį.
Gerbiu jo karjerą, atsidavimą ir tvirtus principus. Nuoširdžiai užjaučiu jo šeimą. Visada prisiminsiu mūsų nuoširdžią draugystę ir tarpusavio pagarbą.“
H. Damiani buvo plačiai pripažintas dėl savo principingos politinės laikysenos ir indėlio kovojant su Menemizmu 1990-aisiais, pelnydamas pagarbą net tarp skirtingų partijų atstovų.
