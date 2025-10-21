Tragedija Lenkijoje: krautuvas pražudė nėščią moterį, kūdikio išgelbėti irgi nepavyko

Moteris laukėsi septynis mėnesius.
Nepavyko išgelbėti nei moters, nei kūdikio
Nelaimė įvyko šeštadienį ūkyje. Incidento metu mašiną valdė moters šeimos narys, skelbai lenkų žiniasklaida.
Jos būklė buvo kritinė, moteris buvo nugabenta į ligoninę. Nepaisant pastangų, gydytojams nepavyko išgelbėti nei moters, nei jos kūdikio.
Avarijos aplinkybes tiria policija.
„Tyrimas vykdomas dėl netyčinio nužudymo“, – sako prokurorė Małgorzata Kosiorek-Soboń.
