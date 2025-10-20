Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirus garsiam muzikantui prabilo, kokį sielvartą jis kentė: „Taip ir nepasirodė laidotuvėse“

2025-10-20 19:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 19:20

Muzikos pasaulį sukrėtė dviguba tragedija – vos per vienerius metus netekta dviejų „neo-soul“ žanro legendų. Kovo 1-ąją po automobilio avarijos žuvo dainininkė Angie Stone, o spalio 14-ąją, po ilgos kovos su vėžiu, Anapilin iškeliavo jos buvęs mylimasis – D’Angelo.

Žvakė (tv3.lt fotomontažas)

Muzikos pasaulį sukrėtė dviguba tragedija – vos per vienerius metus netekta dviejų „neo-soul“ žanro legendų. Kovo 1-ąją po automobilio avarijos žuvo dainininkė Angie Stone, o spalio 14-ąją, po ilgos kovos su vėžiu, Anapilin iškeliavo jos buvęs mylimasis – D’Angelo.

0

Kaip skelbia portalas people.com, šaltiniai teigia, kad D’Angelo buvo „visiškai palaužtas“ po buvusios partnerės žūties.

„Jis taip ir nepasirodė jos laidotuvėse. Buvo nepaprastai priblokštas. Jie jau buvo pasukę skirtingais keliais, bet faktas, kad abu mirė tais pačiais metais, – tiesiog liūdnas sutapimas“, – sakė šaltinis.

Likimas juos susiejo visam laikui

„Jie buvo amžinai susieti kaip popkultūros pora“, – pridūrė artimas poros bičiulis.

Angie Stone, 63-ejų „Grammy“ nominantė R&B dainininkė, žuvo kovo pradžioje netoli Montgomerio, Alabamos valstijoje. Tuo metu D’Angelo (tikrasis vardas – Michael Eugene Archer) jau kurį laiką kovojo su kasos vėžiu. Spalio 14 d. dainininkas mirė Niujorke, jam buvo 51 metai.

„Šviesiausia mūsų šeimos žvaigždė šiame gyvenime užgeso…“ – rašoma oficialiame šeimos pareiškime. „Po ilgos ir drąsios kovos su vėžiu su dideliu skausmu pranešame, kad Michael D’Angelo Archer, žinomas pasauliui kaip D’Angelo, šiandien paliko mus. Amžinai būsime dėkingi už muzikos palikimą, kurį jis paliko po savęs.“

Nuo meilės iki kūrybos partnerystės

D’Angelo ir Angie Stone santykiai prasidėjo 10-ajame dešimtmetyje, kai jie kartu dirbo prie dainininko debiutinio albumo Brown Sugar. Stone koncertavo kaip jo grupės vokalistė, o vėliau kartu su juo kūrė dainas, tarp jų – „Everyday“ iš jos debiutinio albumo Black Diamond. 1998-aisiais jiedu susilaukė sūnaus Michael Jr.

„Kai pirmą kartą jį sutikau, iškart supratau – tai būsima žvaigždė“, – dar 2014 metais žurnalui GQ sakė Angie Stone.

2023 m. interviu „VladTV“ ji atviravo apie jų 13 metų amžiaus skirtumą:

„Jis mane užkalbino, ne aš jį. Maniau, kad jis vyresnis, nes turėjo senos sielos energiją… Tiesiog buvome geriausi draugai, o laikui bėgant įsimylėjome.“

Kūrinių paveldas – amžinas

D’Angelo išgarsėjo 1995 m. su albumu Brown Sugar, kuris per metus tapo platininis. 2000-aisiais pasirodęs jo antrasis albumas Voodoo pasiekė pirmąją vietą „Billboard“ reitinge ir pelnė dvi „Grammy“ statulėles. 2014-aisiais jis sugrįžo su Black Messiah, pelniusiu dar dvi „Grammy“ nominacijas ir sustiprinusiu jo, kaip vieno įtakingiausių „neo-soul“ kūrėjų, vardą.

