TV3 naujienos > Lietuva

Nuo spalio 20 d. šiems žmonėms – atnaujinti receptai kalio jodidui

2025-10-20 10:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 10:57

Nuo spalio 20 d. atnaujinti ir išrašyti nauji elektroniniai receptai kalio jodido tabletėms profesinio mokymo ir aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems savivaldybėse iki 100 km atstumu nuo Astravo atominės elektrinės, praneša Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras. Kalio jodido receptas galioja 30 d. nuo išrašymo datos.

Kalio jodidas (nuotr. Camelia)

0

Šis sprendimas skirtas įgyvendinti valstybės gyventojų apsaugos priemones branduolinės ar radiacinės avarijos atveju.

Kalio jodido tabletės – svarbi prevencinė priemonė, padedanti apsaugoti skydliaukę nuo radioaktyviojo jodo poveikio. „Kalio jodido tabletės vartojamos tik branduolinės ar radiacinės avarijos atveju, gavus oficialų Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymą. Jos padeda apsaugoti skydliaukę nuo radioaktyviojo jodo poveikio, todėl svarbu šia priemone pasirūpinti iš anksto – nedelsti ir atsiimti tabletes vaistinėse, kol receptai galioja“, – sako Iveta Paludnevičiūtė, Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus pavaduotoja.

Planuojama, jog nauji elektroniniai receptai bus atnaujinami iki 2026 m. sausio 1 d. Pasibaigus šiam terminui, receptai nebebus išrašomi. Studentai gali pasitikrinti, ar receptas jau išrašytas, prisijungę prie Elektroninės sveikatos paslaugų informacinės sistemos www.esveikata.lt.

Dėl techninių priežasčių sistemoje matomas įrašas apie apsilankymą pas gydytoją VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose – tai nėra apmokamas vizitas, o tik techninis žingsnis, reikalingas receptui išrašyti.

Kalio jodido tabletes galima atsiimti nemokamai – tam tikrose vaistinėse, kurių sąrašas paskelbtas čia.

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras ragina studentus nelaukti paskutinės dienos ir pasirūpinti šia apsaugos priemone iš anksto.

